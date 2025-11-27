Kristen Bell y Adam Brody hablan de la nueva temporada de Nobody wants this

La segunda temporada de Nobody wants this ya está en Netflix con los protagónicos de Kristen Bell y Adam Brody, con quienes hablamos en exclusiva para Argentina. Si en la primera temporada el romance estaba a la hora del día, en esta segunda los conflictos de la relación afloran.

—Cuando llegó la primera temporada, nadie sabía nada sobre la serie y todo explotó. Me gustaría saber ¿Cómo vivieron ese primer momento y luego, cuando comenzaron la nueva temporada, sintieron más presión porque fue un éxito?

—Kristen Bell: Todos nos sorprendimos y alegramos genuinamente con la respuesta que tuvo la serie, porque a mucha gente le encantó de inmediato y eso es una sensación muy agradable cuando trabajas duro en un proyecto. Personalmente, creo que otros pueden haber sentido algo diferente, pero al entrar en la segunda temporada, yo no sentí ninguna presión. Además, no soy responsable de escribir la serie, lo que me quita mucha presión, pero sentí que, bueno, sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos que podemos hacerlo. Sabemos que a la gente le gusta. Vamos a hacer más. Así que no sentí una presión insoportable porque nadie intentaba reinventar la serie en la segunda temporada. Intentábamos dar a la gente más de lo que sabíamos que querían.

—¿Y vos, Adam?

—Adam Brody: ¿Yo? Presión, no. Emoción, en realidad, tampoco. Sentí, quiero decir, sin querer parecer demasiado arrogante, pero tampoco sentí demasiada presión en ninguna de las dos ocasiones. La primera vez, era como: “Bueno, ¿quién sabe si alguien lo verá?”. Así que, ya sabes, haremos esta cosita lo mejor que podamos y quizá la gente la vea. Sería estupendo. Y luego, la segunda vez, estaba emocionado por volver y sentía que teníamos más impulso. Y, ya sabes, estaba un poco cohibido solo por algunas cosas que hice en la primera temporada, pero, los días son largos y se me pasó muy rápido.

—Y te convertiste en un símbolo sexual.

—AB: He sido un símbolo sexual.

—¿Cómo vivís esto?

—AB: ¿Cómo vivo qué? ¿Qué tan genial es?¿Cómo es mi rutina de ejercicios? ¿Mi rutina sexy?

—No, no. ¿Cómo vivís con esta etiqueta que te puso la prensa?

—AB: La realidad, es muy halagador, pero también me hace sentir un poco cohibido justo cuando estoy envejeciendo, pero es un buen problema. Y no sé. Creo que lo acepto. Creo que lo estoy tomando con calma.