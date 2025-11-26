Marina Bellati: “Mi trabajo se completa cuando se puede compartir y abrir para que lo vea todo el mundo”

La tercera temporada de Envidiosa ya llegó a Netflix y es la excusa ideal para hablar con Marina Bellati, quien nos habló del programa y todos sus proyectos.

—Venís con un año imparable ¿cómo estás viviendo todo esto?

—Pasa que de repente se acumulan las cosas y parece que Envidiosa la terminamos de hacer recién, pero esto fue un proceso que duró todo el año. Y entre toda la postproducción pasa un rato hasta que se estrena, que es lo más lindo, en definitiva, porque disfruto un montón de mi trabajo y de hacerlo, pero me parece que se completa cuando se puede compartir y abrir para que lo vea todo el mundo.

—Y después filmando, estuviste en Uruguay...

—Sí, este año fui un montón, estuve filmando en Uruguay, Copolla 2, después El resto bien, la serie de Daniel Burman.

—Y en breve arrancas con Viudas Negras 2…

—En marzo o abril. Malena Pichot me va contando y compartiendo, es muy generosa. Está fascinada, no veo la hora de volver a Mecha.

—¿Cómo viviste, nosotros conocemos tu trabajo, el remo, todo lo que venís haciendo, pero hay mucha gente que te descubrió este año?

—Pasan cosas locas porque en la TV de antes, y eso era infalible, salía determinado capítulo que pasaba algo con tu personaje, y eso te daba como una visibilidad inmediata, y ese día o el día siguiente, había como una oleada, después lo que pasa ahora, es que han cambiado las formas de consumir contenidos audiovisuales, que es una cosa más sostenida porque la gente las va viendo, quedaste ahí en la plataforma y la gente las va viendo, y sí, Envidiosa y Viudas fueron dos productos que se vieron un montón, de muchísima calidad, que nos cuentan mucho a los argentinos y a las argentinas, me parece que interpelaron a la sociedad, contando distintas cosas, son dos personajes re distintos que me tocó hacer, pero sí, son dos experiencias que resultaron finalmente muy cercanas para el público, y bueno, se vieron mucho, a la gente le gustaron mucho, les hicieron compañía, los hicieron reír, y la verdad es que me lo hacen saber un montón.

—Y además, lo bueno de esta nueva manera de los contenidos en esta época de redes, es que sos meme...

—Soy meme, soy sticker, la cantidad de stickers que me van mandando. Pasaba algo con Mecha, el personaje de Viudas, una escena en particular se hizo muy viral, yo no tengo TikTok, pero me fueron mostrando y mandando, la de las uñas, y me da una ternura, porque no sabes, miles te estoy hablando, y la creatividad de las personas, y con las distintas cosas con las que se hacían las uñas, hasta Flor de la V, o sea, mucha gente hizo su interpretación y es espectacular, me da una risa, me da ternura, que se tomen ese trabajo, que me lo hagan llegar, me encanta, es hermoso.

—Y más allá de todo este gran año que estás viviendo, que tiene que ver con la actuación, también tu pasión futbolera salió a la luz, y mucha gente también se sorprendió por eso...

—Bueno, sí, imagínate que es una pasión que tengo desde muy pequeña, soy bostera desde la cuna hasta el cajón, pero sí, pasó algo que me invitó Nico Ochiatto a su programa, yo soy bastante fóbica, soy muy reservada, incluso ahora con Envidiosa, y te piden un montón de entrevistas, y siempre elijo a la gente que conozco, con la que sé que puedo tener una conversación cálida y charlar, porque si no, soy tímida, y Nico me venía invitando, no sé qué, y fui, y la verdad es que nos hicimos amigos enseguida, también hay una cosa de ser bostero para mí que te acerca enseguida, , que conecta, ahora por la calle las personas me gritan, Vamos Boca! Dale Boca!, y para mí es lo mejor que me puede pasar, imagínate, yo voy caminando por la calle, a veces voy cantando una canción de cancha, entonces eso me encanta por supuesto, y es hermoso, y cuando voy a la cancha es divino también, así que sí, es muy gracioso, pero sale a la luz, porque es algo que forma parte de mi vida, desde siempre.