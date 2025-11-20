George Clooney y Noah Baumbach estrenan “Jay Kelly”

Jay Kelly, protagonizada por George Clooney y Adam Sandler, dirigida por Noah Baumbauch, es una película que reflexiona sobre la vida de su protagonista, una exitosa estrella de Hollywood, que en determinado momento de su carrera debe tomar decisiones, o, en realidad, mejor dicho, es obligado a hacerlo. Jay Kelly es una reflexión sobre el hombre tras las máscaras cuando todo se termina, y cuenta con conmovedoras interpretaciones de Laura Dern, Clooney y Sandler. Pudimos dialogar sobre la película en exclusiva para Argentina con Baumbauch y Clooney. Desde este jueves en cines y próximamente en Netflix.

—Vi la película en el cine con algunos representantes de actores y actrices, y puedo decir que se enfrentan a ella y entienden todo lo que sucede en la película. Me gustaría saber ¿qué pregunta te hiciste sobre vos mismo y tu carrera cuando leíste el guion?

—George Clooney: Bueno, cuando leí el guion, pensé que se trataba de un tipo lleno de remordimientos. Desearía tener hijos. Desearía haberlo hecho mejor en ese aspecto. Él ya sabes, desearía haber hecho la película para el tipo que le dio una carrera aquí, podría haberle ayudado. Desearía haber tratado mejor a la gente a lo largo del camino. Y leí eso entendiendo que se trata de un personaje que está tratando de aceptar y ya es demasiado tarde, a mi edad, es demasiado tarde para volver a empezar. Por suerte para mí, la mayor parte de mi vida no ha estado llena de remordimientos. Sin duda tengo algunos remordimientos, llena de muchos fracasos. Pero los fracasos, mi papá tiene 92 años. Él realmente puede vivir con el fracaso. Sí, lo intenté, no funcionó. Lo intenté, sí, no funcionó, así que hice esto en su lugar. Lo que no podrías soportar sería el arrepentimiento. Porque entonces piensas: «Es demasiado tarde y no puedo volver atrás». Y este es un personaje que fue muy divertido explorar, un tipo que va a tener que vivir con la idea de que ser una gran estrella de cine es lo único que hay. Y eso es más o menos lo que le pasa. Miras a tu alrededor en la última escena y ves a toda esa gente viendo un montaje de mis películas, lo cual es extraño y están felices y eso les transporta a un lugar, como lo hace la música, un lugar que les recuerda un gran momento de su vida. Pero si no tienes familia ni amigos, si no tienes nada de eso, entonces, ¿mereció la pena?.

—Esta historia podría haberse vuelto fácilmente cínica, pero se mantiene muy humana. ¿Cómo evitaste caer en la ironía o la amargura?

—Noah Baumbauch: Supongo que porque nunca lo sentí en absoluto. Sentía un gran afecto por el personaje porque creo que, aunque tiene un aire adolescente cuando lo conocemos y es un famoso actor de cine con cierto aire narcisista y creído, también sentí que era alguien que, a pesar de todas esas barreras, era capaz de superar sus miedos y sus miedos internos, así como sus miedos externos. Estas cosas sucedieron al principio de la película y fueron las que desencadenaron su viaje, tanto interior como exterior. Pero sentí que también era alguien que, a pesar de todas esas barreras que había erigido entre él y el mundo, en cierto modo sabía que necesitaba cambiar su vida. Y necesitaba algo más, pero no sabía cómo expresarlo ni cómo hacerlo y fue la muerte de su amigo. Fue el reencuentro con su viejo amigo y el descarrilarse lo que desencadenó todo, pero, en realidad, no hay nada que le diga a Jay que tiene que hacer nada de esto. Realmente viene de él todo el tiempo. Él sigue dando rodeos y está como en una especie de búsqueda y siento un gran afecto por cualquiera que se haya vuelto, si te sentis cómodo en la vida y pensas: «Esto es lo que soy. He terminado. Ya estoy bien con esta versión de mí mismo. Ya terminé». Y siento un gran afecto por cualquiera que diga: «¿Sabes qué? Quizás haya alguien más. Quizá haya algo ahí arriba. Quizá esté limitando lo que esto puede ser». Y siempre me ha encantado lo que dijo Mike Nichols sobre El graduado, que trata sobre alguien que se salva a sí mismo a través de la locura. Y sentí que, en cierto sentido, Jay está haciendo eso, se está salvando a sí mismo a través de la locura. Y por eso me encanta ese tipo.