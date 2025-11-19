Marcelo Tinelli se bajó del streaming

Lo que se venía comentando en pasillos, finalmente ocurrió, Marcelo Tinelli, envuelto en deudas y crisis familiar, decidió bajar su programa en el streaming Carnaval. “Quiero compartir con ustedes algo muy importante para mí. Como muchos saben, hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar. Hoy estoy en uno de esos momentos, y necesito ocuparme de temas familiares y personales que requieren mi presencia y toda mi atención.

"Hablé con el equipo de @carnavalstream, y no solo me entendieron con enorme generosidad, sino que juntos decidimos que el programa 'Estamos de Paso' no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo, con la fuerza y la alegría que este proyecto tan hermoso merece” escribió en sus redes.