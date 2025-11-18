Juan Gómez Jurado: “Soy introvertido pero me gusta mucho hablar con la gente”

El creador de Reina Roja, Juan Gómez Jurado, estuvo en Argentina y hablamos con él para saber más detalles de su trabajo.

—¿Cómo te sentís al venir aquí y encontrarte con tus fanáticos?

—Muy bien, es una experiencia única porque soy introvertido pero me gusta mucho hablar con la gente, y es curioso tenemos muchas cosas en común con este país, el idioma, la cultura, 99 por ciento de similitudes, pero es curioso porque Reina roja es un fenómeno global.

—¿Alguna vez imaginaste el éxito de la saga?

—No podes imaginarte el alcance, y no lo imaginas porque cuando estas solo en tu casa, nadie te escribe el libro, es Juan solo frente al ordenador. Pero aprendí hace tiempo a escribir sin dar igual, porque el movimiento genera después otra cosa.