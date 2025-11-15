Dan Trachtenberg: “Desde el punto de vista técnico tenés que usar constantemente tu imaginación”

Depredador: Tierras Salvajes es la película más vista en todo el mundo, recuperando el clásico de los años ’80 en una nueva versión. Dan Trachtenberg es su director, quien ya se puso al frente en Prey y ahora vuelve a este universo, y con él hablamos en exclusiva.

—Esta es tu segunda película de la saga. ¿Cómo fue para vos unirte al mundo de Depredador?

—Unirme al mundo de Depredador fue muy emocionante, ya que crecí amando la franquicia y el personaje. Pero, para ser sincero, lo que impulsó mi primera participación no fue Prey, ni pensar en que me gustaría hacer una película de Depredador, realmente estaba tratando de pensar en qué película original y emocionante no habíamos visto y trataba de idear una en la que la historia se pudiera contar principalmente a través de la acción y, a partir de ahí, pensé en una historia de supervivencia como Gravedad o El renacido, y luego traté de pensar en un protagonista único para esa película y se me ocurrió un guerrero comanche que trataba de demostrar su valía. Luego pensé en lo poco frecuentes que son los efectos visuales de ciencia ficción en las historias de época, en los relatos históricos, y todo eso se unió para dar lugar a una película de Depredador ambientada en el siglo XVIII, con los comanches tratando de demostrar su valía y el depredador buscando al más digno, pero sin encontrarlo en nuestro héroe. Y lo mismo ha ocurrido una y otra vez mientras pensaba en estas nuevas historias de la franquicia: ¿qué película no se ha hecho todavía? ¿Qué tipo de historia me gustaría ver que aún no haya visto? ¿Y quién sería un protagonista menos probable para la película? Por mucho que sea un sueño hacer una película con un personaje que me encanta desde que era niño, en realidad me motiva más crear historias atrevidas y originales.

—Mencionaste los efectos visuales. Me gustaría saber si, en una producción con tantos aspectos, los efectos visuales son más complicados de llevar a cabo para un director.

—Es mucho más complicado. Cada toma, bueno, no cada toma, puede que haya entre 10 y 15 tomas en la película que no sean efectos visuales porque, por supuesto, nuestro personaje principal tiene un componente de efectos visuales, pero incluso su amigo en la película está hecha por efectos visuales. Así que, incluso en una película como Star Wars o cualquier otra, suele haber escenas con efectos visuales, pero luego hay una escena en la que solo aparecen ellos, los dos humanos en la cabina o los dos humanos en la cantina o lo que sea, que resulta ser una secuencia más normal y rentable. Para nosotros, incluso los paseos y las conversaciones de la película, incluso las conversaciones tranquilas, seguían siendo grandes secuencias de efectos visuales. Es muy difícil, no solo desde el punto de vista técnico, sino también para interpretar la película a medida que se va terminando y comprender cómo se va a sentir realmente al final. Tenes que usar constantemente tu imaginación. Si estás haciendo una película sin efectos especiales o con pocos, al principio del proceso tenes una idea de cómo va a quedar la película. En nuestro caso, nunca pudimos relajarnos y ver el metraje. Tuvimos que usar nuestra imaginación constantemente mientras editábamos la película.

—¿Cómo fue trabajar con Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi, los protagonistas?

—Una auténtica delicia. Ambos son muy divertidos durante el rodaje y están increíblemente decididos a llevar a cabo algo tan atrevido, por lo que tuvieron que soportar locos retos físicos, desde escenas de acción hasta arneses de locura para ambos actores, y aceptaron la improvisación. Y Elle, especialmente, estuvo allí y fue una experiencia realmente encantadora.