Dolores Fonzi: “La película cruza fronteras”

La segunda película como directora de Dolores Fonzi, Belén, llegará a Prime Video el próximo 14 de noviembre, mientras sigue en salas con un boca a boca que funciona y suma espectadores. Inspirada en un caso real, hablamos con Fonzi para saber más de sus próximos pasos y, claro, este gran presente.

—¿Cómo estás viviendo toda esta marea verde de Belén?

—La verdad estoy muy contenta, estoy dándolo todo, estamos acá en equipo, yendo por los países, hablando de la película, y la verdad que los días más felices, digamos, de esta campaña que iniciamos por ser las representantes de la Argentina para el Oscar, tienen que ver con los días que mostramos la película, y cada vez que mostramos la película, la gente, sea donde sea, Italia, Francia, acá, estamos acá ahora en Londres, la película tiene un recibimiento impresionante, que te das cuenta que cruza fronteras, como que la representatividad de la película es muy grande, y eso emociona un montón, y son aplausos y aplausos de gente que no me conoce, como que hay algo muy emocionante, y estamos súper concentradas trabajando en lo que hay que hacer, que sobre todo es entender que lo del Oscar le da visibilidad a la película, y que eso es lo que más queremos, que la película se vea lo más que se pueda, llegar a lo máximo posible, pero ya todo esto es un lujo, o sea, llegar con una película, poder hablar de ella en cualquier parte del mundo, y que todo el mundo esté interesado en saber de que va, y trae a Argentina, la pone en un lugar así como muy de interés también.

—Hablás de poder barrer fronteras, la película la están abrazando en cada uno de los países, cada país se apropia de algo del discurso, más allá de la fuerza de Belén, de la fuerza de Soledad Deza, hay algo interesante que la hace universal…

—Exacto, sí, yo creo que hay algo de eso que pasa, que es como, bueno, de una pequeña idea del trabajo colectivo, cómo hacés una película, lo difícil que es filmar en Argentina, se logra esta película, se estrena esta película, sigue en cines, porque el boca a boca en Argentina es enorme, se va a estrenar el 7 de noviembre en Estados Unidos y en UK, acá, después el 14 en plataformas, y bueno, y seguimos con la campaña, y vamos viendo qué pasa, y la película es súper bien recibida, y yo creo que ya es un montón, todo este recorrido y este recibimiento que tiene la película, más allá de lo que pase, pero por supuesto que lo que más queremos es que la película la vea la mayor cantidad de gente posible, y que el Oscar y el Goya vienen a darle más interés, como que la gente se interesa de otra manera.

—Blondie surgió como algo lúdico, tuviste ganas de hacer el salto y ponerte ante las cámaras, esta película, parte de muchas condiciones que vos decidís llevarla a la pantalla, ¿sentís presión? Porque ya muchos están diciendo queremos ver la tercera película como directora de Blondie, ¿ahora qué pasa?

—La verdad que esta película retrata todo lo que es el activismo en Argentina, que también, yo vengo militando hace mucho tiempo, me estaba acordando de los primeros videos que hablaba sobre el aborto, estaba embarazada de mi segunda hija, fue hace 15 años para Amnistía Internacional, ésta también es muy personal en ese sentido, más allá de que es un caso real sobre otras personas, sí me toca una fibra que conozco muy bien y que sí me gustaba, era una oportunidad de poner eso en carpeta, que es súper personal también, digamos, en esta. Y la tercera, quién sabe, pero tengo muchas ganas también ya de empezar a pensar en otra cosa, saber qué hacer, jugar un poquito más con la cámara, como tener un poco más de pretensión cinematográfica. Blondie ya tenía, pero con pocos recursos, ésta más recursos y logramos cosas más pretenciosas, con una tercera me gustaría jugar más todavía con lo cinematográfico, la verdad que sí. Vamos a ver qué pasa.