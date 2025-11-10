Johnny Depp dará una masterclass en La Plata

La Municipalidad de La Plata invita a la comunidad a participar de la masterclass que ofrecerá el reconocido artista Johnny Depp en el Teatro Municipal Coliseo Podestá este miércoles 12 de noviembre a las 19:00.

Durante el evento también habrá una alfombra roja y una presentación ante medios, autoridades e invitados, además de una entrevista pública entre la estrella de Hollywood y el actor Riccardo Scamarcio que combinará conversación y proyección cinematográfica.

Los interesados en asistir al encuentro deben completar este formulario

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf72zTvdc3HKob8zIhBJdNyErKyZMQq-EXlfvRMmei0r21Hpg/viewform. El cupo es limitado y se confirmará por privado a quienes tengan su lugar asignado para que puedan retirar sus entradas.

Previamente, la estrella de Hollywood mantendrá una reunión con el intendente Julio Alak, será declarado “visitante ilustre”, recibirá la “llave de la ciudad” y recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, puesto en valor recientemente por la gestión local.

Además, luego de la jornada en el Coliseo Podestá se realizará una pre avant-premiere de la película Modigliani, tres días en Montparnasse exclusiva para invitados y prensa, que será moderada por Verónica Lozano y una destacada figura de la cultura argentina.

La obra de Depp narra tres intensas jornadas en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916 y tiene entre sus intérpretes a Riccardo Scamarco, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno Gouery, Ryan McParland y Luisa Ranieri.