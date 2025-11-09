No Te Va Gustar cerró su gira con un show histórico en La Plata

El pasado sábado 8 de noviembre, No Te Va Gustar coronó su gira “30 Años” con un show inolvidable en el Estadio UNO de La Plata frente a un predio colmado de gente. Fue una noche de celebración, emoción y comunión con su público, que acompañó de principio a fin un recorrido musical de más de 40 canciones que repasaron las tres décadas de historia de la banda.

La jornada estuvo llena de momentos memorables. Como sorpresa para sus fans, No Te Va Gustar estrenó en vivo por primera vez “En Lamas”, una canción inédita que formará parte de su próximo disco y que llegará a todas las plataformas el próximo jueves 13 de noviembre a las 21h. Como si esto fuera poco, Emiliano anunció la fecha y lugar de presentación oficial de “Florece en el caos”, el próximo disco de estudio, será el 25 de abril 2026 en el Estadio Ferro.

El show en La Plata, ciudad profundamente simbólica para la banda y que los hace sentir “como en casa”, marcó el cierre oficial de una gira mundial con más de 120 shows que los llevó a recorrer 19 países y más de 80 ciudades. Desde el histórico show inaugural en Atlántida (Uruguay) ante 50.000 personas, hasta su paso por festivales y escenarios emblemáticos como el Vive Latino de Ciudad de México, el Movistar Arena de Bogotá, el Jardín Botánico de Madrid, la Rambla de Montevideo, el Estadio Vélez y los Movistar Arena de Buenos Aires, cada presentación fue una celebración del camino recorrido, la música y la conexión con su público.

Esta última noche, contó con dos invitados especiales, por un lado Florian quien aportó su sello en el tema “Josefina” y fue el encargado de abrir la velada en el Estadio UNO, preparando el clima para un concierto que se vivió con intensidad desde el primer acorde. Por otro lado, Yami Safdie subió al escenario para interpretar junto a la banda el clásico “Chau”, generando uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Con esta presentación, No Te Va Gustar cerró un ciclo de festejos que quedará en la historia: 30 años de canciones, giras, y una relación inquebrantable con su público, reafirmando una vez más por qué son una de las bandas más queridas y trascendentes del rock latinoamericano.

El próximo encuentro en Buenos Aires será el 25 de abril en el Estadio Ferro.

Preventa Banco Galicia martes 11/11 a las 10am

Venta general: miércoles 12/11 10am

