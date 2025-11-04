¡Últimas entradas para No Te Va Gustar en el Estadio UNO!

Después de recorrer escenarios de todo el mundo celebrando tres décadas de historia, No Te Va Gustar se prepara para dar su gran cierre de gira “30 años” el próximo 8 de noviembre en el Estadio UNO de La Plata. Será un encuentro único, emotivo y cargado de energía, donde la banda uruguaya despedirá una etapa fundamental de su carrera junto a su público argentino, que la ha acompañado incondicionalmente desde sus inicios.

La Plata, una ciudad que siempre los recibió con los brazos abiertos, será el escenario ideal para coronar un recorrido que llevó a NTVG por los festivales más importantes del país —como el Quilmes Rock y el Rock en Baradero— y por los principales escenarios de América y Europa. Tras llenar el Movistar Arena junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín y agotar entradas en cada presentación, la banda vuelve con un espectáculo pensado para quedar en la memoria de todos los presentes.

El show en UNO promete ser una experiencia inolvidable, con una puesta imponente, un repaso por los grandes himnos de su trayectoria y toda la potencia en vivo que caracteriza a una de las bandas más queridas del rock latinoamericano. Será una noche de celebración, reencuentro y emoción, donde cada canción resonará como parte de una historia compartida entre la banda y su público.

Entradas a la venta por Livepass.com.ar Con Banco Provincia, podés comprar en 4 cuotas sin interés con tarjetas Visa y MasterCard.

¡Últimas entradas disponibles! No te quedes afuera del show que marcará el cierre de una gira histórica y el comienzo de una nueva etapa para No Te Va Gustar.

No Te Va Gustar – Gira 30 Años 8 de noviembre – Estadio UNO, La Plata

Un cierre. Una celebración. Una noche que quedará grabada en la historia del rock.