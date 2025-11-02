Rebecca Miller: “Comenzar con sus inicios era importante para mí”

Mr. Scorsese, de Rebecca Miller, ya puede verse en Apple TV, y es un fascinante evento documental de cinco partes que ofrece una mirada íntima y profundamente matizada a una de las figuras más influyentes y enigmáticas del cine, con material inédito y entrevistas a profundidad con personas cercanas a él. El proyecto explora la visión de Martin Scorsese sobre la naturaleza humana y la lucha eterna entre el bien y el mal a lo largo de su vida y carrera y hablamos con Miller para saber más detalles.

—¿Cuántas versiones de la serie hubo antes de llegar a esta última?

—Muchas, muchas versiones. Probamos muchas cosas. Primero pensamos que sería una película. Luego pensamos que serían dos piezas, dos partes. Poco a poco, se convirtió en cinco partes. Pensamos que habría voz en off. Al final, decidimos prescindir de ella. Probamos muchas, muchas, muchas cosas. Quiero decir, esta es una película que se hizo a lo largo de cinco años. Y, como sabes, lo bonito de los documentales es que tienes una libertad inmensa. Recoges las bayas y luego haces la mermelada. Pero el problema es que tienes tanta libertad que a veces te lleva mucho tiempo encontrar la forma que buscas. Así que la respuesta es que hubo varias formas. Pero desde el principio, esta idea de al menos comenzar con sus inicios era importante para mí. Para mí era muy importante que se tratara la infancia y la primera etapa de la edad adulta y que se dedicara tiempo a ello. Porque siento que todas las terminaciones nerviosas de su obra terminan en ese barrio, en esa familia.

—Desde tu punto de vista como cineasta, ¿qué importancia tiene contar la historia de un tipo como Martin Scorsese?

—Bueno, ya sabes, él está vivo. Es uno de los artistas más grandes de nuestro tiempo. Si tuviera la oportunidad de retroceder en el tiempo y entrevistar a Dostoievski, por ejemplo, estaría muy feliz de hacerlo. Creo que será un regalo para que la gente de más adelante lo entienda. Porque no se trata solo de él, se trata de un momento de la historia y de todos los momentos que vivió. Se trata de nuestra historia en Estados Unidos. Se trata de su intento de hablar sobre la historia de Estados Unidos, así como, ya sabes, la suya propia. Y también de ver cómo es posible ser un cineasta tan personal, pero que, sin embargo, contagia a la cultura de una manera realmente única. Así que, en ese sentido, es como si fuera único. Y nadie podrá volver a tener esa carrera. Quiero decir, ese hombre en particular no puede volver. Por eso sentí que era muy valioso y muy importante.