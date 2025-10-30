Juli Castro, Antonella Podestá y Valentina González estrenan Playback

Ya se puede ver en Disney +, Playback: Una somos dos, la nueva serie juvenil que cuenta la historia de dos amigas que impulsarán su ingreso en un concurso de talentos con la ayuda de alguna “mentira”. Protagonizada por un elenco encabezado por Juli Castro, Antonella Podestá y Valentina González, hablamos con las tres para saber detalles de la serie.

—Llega el momento de mostrar Playback al mundo, cuéntenme sus sensaciones…

—Juli Castro: Muy emocionadas, esperamos mucho este momento. Está buenísima la serie, es un contenido muy hermoso. Las tres trabajamos todo para que este día, así que estamos más que felices para el día de hoy.

—Valentina González: Sí, felices, felices. Creo que estamos como recién disfrutando un poco de toda movida esta y creo que es como que ahora se hace real.

—Antonella Podestá: Es un trabajo que venimos haciendo más de hace un año ya. Y hoy tenemos nuestro primer show.

—Se tienen que pelear, las veo muy juntitas…

—JC: Somos muy amigas. En la vida real somos muy amigas. Estamos en la serie de acá para allá a todos lados.

—VG: ¿En la serie no?

—¿Serían alguna vez hacer alguna mentira y llevarla al extremo con estas dos “atorrantas”?

—JC: Sí.

—VG: Un poquito, igual nunca hemos jugado con con las vidas de nadie, con los sentimientos.

—JC: Una mentira piadosa sí.

—¿Canción preferida?

—AP: Creo que Bye bye.

—JC: Sí, para bailarla, un temón.

—VG: A mí me gusta Bye bye, me gusta mucho Quédense en la fila. Con la vibra ahí de la maldad y creo que todas la cantábamos.

—AP: Muy pegadiza. Todas las canciones.

—JC: Una más melanco así Queriendo decir me parece hermosa y Sabré también que es tierna.

—¿Cómo fueron un poco de las grabaciones? Nosotros vamos a poder ver ahora los episodios y se ve muy divertido, imagino que debe haber sido así, pero cuéntame un poco. El universo familia de cada una de las series y el universo también de la escuela…

—JC: Mi universo familia es muy lindo. Está compuesto por Mey Scápola que hace mi madre, por Paco Escoda, que hace Toto, mi hermano. Es una la familia que nada, que le falta esa parte por ahí paterna. Pero están siempre muy unidos, se llevan muy bien, la salen a bancar en todo lo que hace eh y eso me parece hermoso. Y después, en el resto colegio nos llevamos todos increíbles. Hay algún que otra malvado por ahí, pero en general muy bien.

—VG: Yo tengo mis dos ayudantes malvados, que son mis mellizos, que son muy malos eh y siguen a ella a hacer todos los mocos. Así que nada, ellos son mi universo, también está el Capi que es mi novio, el capitán del equipo de la Colmena como toda mala, está con el Capitán. Eh, y bueno, y eso conforma un poco el universo mío. También está Mati Spano que sería como el streamer del colegio. Va y dice cositas, cuenta secretos, mete cizaña, pero bueno, yo no me quejo, ¿qué te digo? Me beneficia.

—AP: yo tengo una familia un poco más estructurada a diferencia de la de Juli, pero me parece que eso es lo lindo para mostrarles a los chicos que existen un montón de tipos de familias, que ya hoy no es tan normal la familia tipo estricta. Justamente mi familia sí es bastante estricta, ya se van a enterar porque ahí hay un par de secretos que no está tan bueno. Pero es muy divertido cómo están bien explayadas y bien contadas todas las personalidades que uno empieza a vivir y a descubrirse también en la época de la adolescencia, así que yo creo que es muy entretenida para todos los chicos y para las familias.