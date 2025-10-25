Daniel Burman: “Nadie está dispuesto a irse de la casa de los padres hoy día”

Daniel Burman imaginó y dirige El resto bien, protagonizada por Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea y Rita Cortese, entre otros, definida como una propuesta inspirada en su propia experiencia.

—Contame un poco de El resto bien, que de alguna manera en el ámbito de las series es volver un poco a contar cosas propias o un universo que para el público, sobre todo que sigue tu carrera, es más conocido que por ahí los thrillers o todas estas ficciones que se generaron en los últimos años…

—Es una comedia “andropáusica”, que de una manera define la cierta complejidad o característica de la edad media de los hombres en el mundo, con algunas características muy particulares de época. En el caso mío, que aparece en muchas familias, tenemos hijos que a veces son producto de familias ensambladas, como se dice ahora, que conviven en diferentes generaciones en una casa eternamente, porque parecería que nadie está dispuesto a irse de la casa de los padres hoy día, con adolescencias que son muy tardías. Y por otro lado, tener padres que a diferencia de hace 30 años capaz, muchas veces tienen larguísimas sobrevidas, que generan también una dependencia sobre los hijos. Entonces, cierta edad media, que quizás era un momento de recupero de cierto tiempo vital propio, en realidad está cargado por un peso, que a veces es un sobrepeso, que tiene que ver con los vínculos para abajo y los vínculos para arriba. Y en ese momento siempre hay como una duda y un entronamiento vital, que bueno, ¿cuál es el resto mío de la vida? Y un poco sin pretender ningún tipo de victimización de esto, porque es una bendición tener padres vivos, es una maravilla tener una familia, pero sí responde a cierto carácter de lo masculino, que muchas veces construye universos de los cuales no puede sostener. O huye, o no puede sostenerlo. Y bueno, esta serie simboliza esto. Nuestro personaje que vuelve al gimnasio, cumple los 50 años, para ver si tiene un tiempo para él, y el primer día se hernia y advierte que no puede cargar más peso en su vida.

—Y dice, bueno, ¿cómo hago? Y ahí entra en crisis y empieza a hacer malabarismo…

—Sí, es una crisis inespecífica, que creo que es lo más atractivo, que no es la típica crisis del tipo que no quiere estar más con la mujer y tiene una chica que le gusta, que conoció en el bar de la esquina. Hay como cierto estereotipo viejo y rancio, como si la crisis en medida de la edad del hombre siempre tuviera que ver con un recambio marital, lo digo sin tapujos, porque es un lugar bastante común en la ficción, y la realidad es que obviamente puede pasar, puede pasar todo, pero lo más atractivo es la crisis de los hombres consigo mismo, con lo que se han convertido en los que les queda, y la búsqueda de ese resto propio.

—¿Por qué Benjamín?

—Hace mucho que quería trabajar con él, está en un punto justo como actor, como oficia el rol, como tono, y me parece que Benjamín no ha transitado este tono de comedia que me parecía que tenía todo para darle, y fue el primer nombre que pensé cuando empecé a escribirlo. Me parece que también tiene un conocimiento personal de lo que es la complejidad de la vida familiar, que siempre es importante tener un poco de experiencia vital en lo que uno cuenta.