Revelan la fecha de estreno de la tercera temporada de Envidiosa

La tercera temporada de Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani y un gran elenco, llegará a Netflix el próximo 19 de noviembre. Creada por Adrián Suar, la comedia regresa para acompañar a Vicky en una nueva etapa llena de cambios que la pondrán a prueba en todo lo que creía tener resuelto. Luego de reconciliarse con algunas inseguridades que la marcaron en el pasado, Vicky se encuentra en un momento de cambios y nuevos desafíos que le despiertan un mundo de posibilidades. Si bien su relación con Matías ya está más establecida, ese vínculo amoroso le exige enfrentarse a otros interrogantes: la vida en pareja, los celos, la maternidad y la oportunidad de afianzarse profesionalmente en un entorno competitivo. Lo que parecía una etapa llena de estabilidad, se transformará en un viaje de emociones y contradicciones donde Vicky deberá descubrir qué lugar tienen sus deseos... sin perder el equilibrio.