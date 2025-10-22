Fuera de Campo anunció su programación 2025

Nacido como un espacio para albergar al cine argentino, Fuera de Campo, la muestra de cine que este año irá del 6 al 11 de noviembre en el Teatro Enrique Carreras (Entre Ríos 1824), anunció su programación. Con entradas a $5.000 se verán La noche está marchándose ya, de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas, El príncipe de Nanawa, de Clarisa Navas, Pin de fartie, de Alejo Moguillansky, Las corrientes, de Milagros Mumenthaler, Luciano, de Manuel Besedovsky, y Siempre es de noche, de Luis Ortega, entre otras.