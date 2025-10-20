Andrea Ghidone: “El tango ha sido muy generoso conmigo”

Ellas son tango, que se presentará el 22, 23 y 24 de octubre en Origami (CABA), tiene a Andrea Ghidone como impulsora, y junto a Anita Martínez, Marisol Otero y Natalia Cocciufo, rendirá tributo a glorias como Tita Merello, Libertad Lamarque y María Nieves, entre otras. Hablamos con ella para saber detalles de la propuesta.

—¿Cómo están los ensayos? ¿Cómo fue el encuentro con las chicas?

—Bueno, los ensayos estamos muy contentos, tenemos ya por lo menos el espectáculo montado de principio a fin y eso hace que a partir de acá se afiance todo mucho más. Todos saben por dónde va esto, que es un homenaje a ellas. A ellas que fueron pioneras, que arrancaron un camino, que abrieron puertas, que tuvieron que vestirse de hombres para poder cantar, que tuvieron que hacer muchas cosas que hoy nos parecen imaginables, pero que en el momento fue parte del proceso. Así que era hermoso poder homenajearlas, traerlas, porque el tango era un reinado de ellos, de hombres solamente. Así que ellas con su simpatía, con su picardía, con su talento, sobre todas las cosas, se hicieron un lugarcito y hoy el tango es también de ellas. Y eso fue muy importante para este espectáculo porque teníamos que traerlas, traerlas a las que de verdad dejaron un legado muy importante para siempre, como Tita, como Libertad Lamarque. Tita por esa audacia, por esa rebeldía, por esa cosa de guapa, brava. Libertad por mostrar el tango en su otro extremo y llevarlo a clases sociales mucho más altas y poder desplegar el tango en otros escenarios. Susana Rinaldi, porque empieza ya en esta toma de postas que fueron pasando entre una y otra una pasión diferente, como otra mezcla entre Tita y Libertad. Y a mí que me toca ser el personaje de María Nieves, mostrar esta simpleza de mujer que nació de un lugar muy bajo y llegó a bailar para reyes. Llegó a ser convocada para escenarios los más importantes del mundo, como ha pasado con grandes jugadores de fútbol, que son conocidos por el mundo. Así que María Nieves tenía que estar, porque gracias a ellas un montón de mujeres comenzaron con una danza que no estaba creada y que ella creó para que hoy nosotros podamos vivir de eso. Es maravilloso poder juntarlas a todas y poder hacer esto con orquesta en vivo, con un cuerpo de bailarines que son monumentales y además de eso, darle el broche de oro con Lidia Borda y el Chino Laborde para que pongan un sello ahí personal de lo que es el tango hoy en la actualidad. Bueno, reúne todo lo que quería.