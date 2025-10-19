Marilú Marini: “No estoy encasillada en una cosa”

27 noches, de Daniel Hendler, tuvo un estreno limitado en salas y el 17 llega a Netflix con un protagónico absoluto y delicioso de Marilú Marini, quien encarna a Martha Hoffman, una mujer a la que sus hijas internaron por considerarla peligrosa para la herencia que “tenía” que dejarles. Hablamos con Marini para conocer detalles de la película y el rol.

—¿Conocías la historia en la cual se inspiró la película antes de sumergirte en el proyecto?

—Sí, porque fue una historia que tuvo mucha repercusión en su momento, aparte ella estaba vinculada al medio cultural y yo conocía de esta situación, o sea, yo no quiero decir, porque no fue así, que me inspiré en lo que yo sabía de ella, porque Natalia Zito, la novela de la cual fue adaptada la película, también hizo un trabajo para romancear eso, o sea, para darle una simbolización otra que el relato de un hecho real, o sea, no es una transcripción, pero por supuesto yo no me inspiré en el personaje real, pero evidentemente tener conocimiento, aunque yo haya dejado eso afuera, algo debe haber quedado en mi subconsciente.

—Martha es un personaje muy interesante, es hipnótico, desde el primer momento la amamos, pero desde la composición debe haber sido difícil transitar por toda la transformación que tiene el personaje a lo largo de la película…

—Sí, pero yo te debo decir una cosa que fue muy bien llevada de la mano por Daniel, que me guió muy bien en esa larga transición, y aparte porque justamente una de las cosas interesantes del personaje para mí como actriz, es que no se quedaba en una sola característica, o en una sola fase de personalidad, evolucionaba todo el tiempo, y eso era lo que te daba ganas de llegar hasta ella, no de apropiarte sino de encarnarla, de hacerla carne, de que se exprese a través de mi cuerpo, a través de mí el personaje, pero todo ese proyecto fue pasarlo a través de las múltiples facetas por las que atraviesa Martha, pero que al mismo tiempo, no es que era difícil, sino que al contrario, la palabra no es divertido, pero algo excitante a hacer, de jugar con eso. En francés actuar se dice jouer, que es lo mismo que jugar, y era esa la situación, un poco como cuando los chicos juegan y dicen, y ahora estamos pasando por la batalla de no sé cuánto, y ahora estamos bañándonos en el lago, y que se lo creen de una forma maravillosa los chicos, son de una exactitud total, y era un poco eso hacer con Martha, no sé si me salió con la misma calidad que tienen los chicos que son maestros.

—Pero por favor, increíble la calidad, y además nosotros te vimos recientemente en Furia en la cual el cuerpo del personaje que vos tenés es otro cuerpo, y acá es todo hacia afuera, hay un contraste también que se dio en el último tiempo que te pudimos ver en el audiovisual, en el teatro siempre, pero en el audiovisual con esos contrastes también, debe ser para vos interesante poder encarnar algo tan opuesto.

—Absolutamente, eso es lo excitante, esa posibilidad de que por suerte he tenido esa suerte de poder encarnar cosas muy pero muy distintas, que hasta ahora, bueno, ya llegué a una edad que no sé, pero quiero decir que no estoy encasillada en una cosa, por supuesto, yo tengo una energía, una forma, no sé, pero por suerte he tenido la oportunidad de ir hacia lugares de mí misma que se transmiten en los personajes muy diferentes.