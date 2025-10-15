Fabio Alberti: “Lo más difícil era hacer reír sin reírme yo”

Fabio Alberti se sumó a la segunda temporada de LOL Last One Laughing Argentina, que ya se puede ver en Prime Video, que estuvo durante 6 horas, junto a 10 comediantes sometiéndose a una competencia en la que tendrán que aguantar la risa y al mismo tiempo provocarla en sus rivales.

Pachu Peña, Nazareno Mottola, Pablo Granados, Juli Savioli, Dani La Chepi, Alex Pelao, Marina Bellati, Martín Rechimuzzi y Lucas Upstein, buscarán coronarse como nuevo campeón, armados con estrategias delirantes, chistes, gags y personajes desopilantes en esta segunda temporada. Hablamos con Alberti para conocer más detalles de su participación en el reality.

—¿Cuál fue el principal desafío? ¿El hacer reír al compañero o el no reírse?

—Para mí lo más difícil era hacer reír sin reírme yo, eso me costaba, a mí me costaba, cómo lo hago reír ante la situación de ver que el otro se está aguantando, es muy absurdo todo. Sí. Entonces yo me miro allá afuera y me veo a mí mismo en esa situación y me río de mí. A mí me cuesta mucho, a mí me cuesta, lo que más me gustaba era, bueno, cómo lo hago reír sin reírme. No puedo. Además había mucha improvisación.

—¿Y en algún momento te olvidabas que los estaban filmando?

—No, 50 cámaras y te dicen “esto es una risa”.

—¿Qué aprendieron de hacer el humor en este formato? Por ahí vos llegabas con tu expertise y demás, pero ¿cómo fue un poco entender por dónde va el humor? Además había varias generaciones...

—Y bueno, eso estaba bueno. El contraste, pues a mí me hace reír una cosa, a él le hace reír otra cosa, a ella otra, a mí otro, otro. Y bueno, no todos nos reímos de lo mismo y no todos generamos humor de la misma manera. Entonces aprendí y está bueno el contraste.

—¿Los chicos les explicaron un poco todo el tema de redes, que la tienen muy clara?

—Yo aprendí a likear ahora.

—¿A quién sumarías para próximas temporadas?

—A Alfredo Casero.

—¿Por qué hay que ver esta nueva temporada de LOL?

—Es mejor que la anterior y es la mejor de Latinoamérica de todas las que se hicieron hasta ahora. Me lo dijo un colombiano.