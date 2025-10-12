entrevista
Wanda Nara: “Nunca haría sentir mal a ningún participante”
Mañana a las 22 se encienden nuevamente las hornallas más famosas del mundo y la conductora cuenta detalles de regreso.
Afianzada en la conducción, Wanda Nara se prepara para conducir en Telefe una nueva temporada de MasterChef famosos, en donde 24 figuras querrán alzarse con el premio al mejor cocinero o cocinera. Hablamos con Nara para saber detalles de esta nueva entrega que empieza mañana.
—Hablé mucho con los jurados del programa de esta Wanda conductora, y de tu evolución, pero, ¿cómo trabajás eso vos? ¿desde qué lugar te parás, te mirás? ¿Cómo hacés para aprender?
—Ellos son los más indicados en hablar o en contar mi desarrollo como conductora porque fueron los que me vieron por primera vez desde el casting que hice en MasterChef. Me preparé con un coach que me puso el canal. Sabían que tenía muchas ganas de hacerlo. Después me acompañaba la coach y un día me dijo bueno, podés seguir solita y me soltó. Pero la verdad que sí, son los más indicados. Aprendí mucho yo también de ellos. Yo creo que el formato en gran parte es del jurado. Ellos saben hacerlo de pe a pa. Y me enseñaron un montón.
—En esta edición hay 24 participantes ¿cómo es ese desafío de estar con la info de cada uno?
—Y es un montón. De algunos había muchas cosas, a muchos los conozco mucho, a otros no tanto. Y fui estudiando, aprendiendo, voy descubriendo situaciones, cosas. Había historias de amores entre ellos que no sabía, un montón de cosas que también voy descubriendo. Y también ellos cuando van teniendo confianza conmigo, con el correr de los días, se van abriendo. Está aburrido esperando que se cocine un pollo y hablamos un montón de cosas. Entonces ahí salen un montón de situaciones y de cosas.
—¿Qué Wanda vamos a encontrar en esta edición?
—Creo que la misma de siempre, un poco más experimentada. Estoy más tranquila, pero la verdad es lo que me pasó este año que vengo de la conducción de otro reality para una plataforma. Y cuando empecé acá el programa, dije, bueno, eso es una papa, ya lo hice. Y ver de frente, a los 24, son muchas personalidades. En un momento dije, guau. Y medio que me tembló un poco la voz, porque son personajes muy importantes. Un elenco, vuelvo a recalcarlo, impresionante. No sé cómo hicieron para tenerlos a todos. Un elenco millonario. Tener todos estos contratos.
—¿Te pusieron algún tipo de restricción? Porque vos sos muy espontánea. En la anterior edición, ayudabas bastante, ahora está Evangelina Anderson…
—No. Me la crucé y como mujer, cuando otra mujer está pasando un mal momento, yo lo que menos quiero es que la vengan a pasar mal o se sientan mal. Entonces dije, quedate súper tranquila. Si hay algo que no querés que toque, yo no lo voy a hablar. Y acá pasa por otro lado. Y me dijo, no, no, todo lo que quieras. Bueno, nosotras compartimos la crianza de nuestros chicos. Son muy amigos. Entonces somos como mamás que estamos todo el tiempo ¿dónde están los adolescentes? o ¿dónde están las chiquititas? ¿están en la pileta? Entonces como que nos vamos cubriendo y nada, quiero que obviamente se sienta cómoda si está pasando por un momento difícil. ¿Quién más que yo para entenderla? Y nunca haría sentir mal a ningún participante. Sí, soy muy espontánea.
—Germán Martitegui nos dijo que sos la única persona que lo hace reír. Porque él acá tenía un personaje…
—Germán se muere. Por momentos me mira y me dice yo no puedo creer que seas así. Creo que al principio decía es real que sea así. Está actuando. Se dio cuenta. Pasamos muchas horas, muchos días, muchos años juntos y ya se dio cuenta que soy así. Se mata de risa. Y yo también me río de él. Pues yo no puedo creer que él sea así.