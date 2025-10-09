Kathryn Bigelow y Rebecca Ferguson presentan Una casa de dinamita

Una casa de dinamita, la nueva película de Kathryn Bigelow, protagonizada por Rebecca Ferguson, llega a los cines antes de su estreno en Netflix. Hablamos con ambas sobre este intenso thriller político que nos enfrenta a una dolorosa realidad, la de un posible conflicto nuclear.

—¿Cómo ves el camino que has recorrido hasta llegar a Una casa de dinamita, ya que sos una de las primeras mujeres que ha podido hacer películas de acción y thrillers políticos en Hollywood?

—Kathryn Bigelow: Ah, esa es una pregunta muy difícil. Es una buena pregunta. ¿Cómo veo ese camino? Bueno, es un camino que, obviamente, recorres tú misma y que tú misma te abres. Pero todo se reduce a la fe. Quiero decir que yo sentía un gran interés por cualquier tema en el que trabajaba, ya fuera la tecnología EOD en Irak, la búsqueda de Osama bin Laden durante 10 años o, en este caso, la tragedia global de las armas nucleares con la que convivimos cada día. Y dejas que tus creencias y tu pasión te guíen.

—En tu caso, Rebecca, tu personaje es una mujer fuerte y poderosa que no se permite ser débil, para evitar bajar posiciones en su trabajo. ¿Qué fue lo más agotador de tu trabajo o difícil?

—Rebecca Ferguson: Ella es, ya sea mujer u hombre, realmente no importa, buena en su trabajo. Y creo que es importante destacar eso. Pero lo que creo que fue agotador, nada, quiero decir, los momentos emotivos de la película, pero creo que lo increíble fue el equilibrio de obtener todo este conocimiento de Larry Pfeiffer, por ejemplo, el hombre que en realidad era mi jefe en la vida real, en la sala de operaciones, aprendiendo todo esto, entendiendo el procedimiento para todos nosotros, para mí, incluyendo a todos los soldados que estaban en la sala. Hay una corrección lingüística y una autenticidad encarnada que debemos lograr y no es agotador. No teníamos mucho tiempo, pero fue divertido y emocionante. Y se sentía muy importante. Se sentía realmente importante hacerlo bien y luego, lo que se filtra a través de todo eso es que soy madre, puedo identificarme con tener hijos y cuando se activa la amenaza, ¿qué pasaría? ¿Qué haríamos? Ya sabes, ¿se nos permite romper las reglas, por ejemplo, salir de la sala y agarrar un teléfono, o qué hacemos cuando no podemos controlar una amenaza nuclear? Quiero decir, no sé si agotador es suficiente para describirlo.

—¿Cómo fue trabajar juntas en el proyecto?

—Kathryn Bigelow: Fue un sueño hecho realidad. Llevaba años queriendo trabajar con Rebecca. Y este era el papel perfecto, en mi opinión, el personaje perfecto. Y yo sabía que ella iba a aportar la fuerza y la inevitabilidad de ese personaje a la pantalla. Y lo hizo. Y más aún, quiero decir, fue un gran regalo trabajar con ella.

—Rebecca Ferguson: Ha sido como un baile. Sabes, a veces conoces a gente en tu vida y es algo fenomenal que a veces puedes conseguir con un director porque es lo que hacemos. Ya sabes, es nuestro trabajo. Y cuando esas piezas del rompecabezas encajan, se genera una sensación de seguridad que te permite explorar con libertad, pero también respetar los deseos de ella. Estoy dispuesto a probar cualquier cosa. Le lanzo 400 ideas y tiene que decir: “No, no, no, no, no”. Sí. Pero eso es lo que hago. Y eso es lo que ella hace. Y, simplemente, encajamos muy bien.

—Kathryn B: Lo encontramos juntas. Para mí, es un proceso realmente colaborativo. Tiene que serlo, no soy yo quien dicta, sino que es simplemente colaboración, una colaboración perfecta y hermosa.

—Rebecca F: Y Kathryn tiene expectativas, ya sabes, esto tiene que ser auténtico. Tú haz tu trabajo. Cuando vengo a trabajar, necesito saber lo mío. Necesito saber exactamente qué hacer. Así que depende de mí poder recopilar información y ofrecerla.