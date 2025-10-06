Exitoso cierre de la primera parte de Visión Norte

Luego de tres intensos días, la primera edición de Visión Norte, el primer Mercado de la Industria Audiovisual del NOA, realizada en la sede de la Federación Económica de Tucumán, culminó su primera etapa, dejando un nuevo y vital espacio para el desarrollo de una pujante comunidad. Con la participación de empresas líderes del sector, como así también, espacios de Aceleración de Proyectos audiovisuales locales, participación de las comisiones de filmaciones de Mendoza, Misiones y Jujuy, y referentes de los videojuegos y productores, el ciclo culminará el próximo viernes 10 con Juan Minujín dando una Masterclass de actuación y una charla con actores y actrices locales.