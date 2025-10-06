Asif Kapadia: “Dirigir se trata mucho sobre confiar en el instinto”

Invitado por el Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires (FIC.UBA), el director inglés Asif Kapadia, realizador de la notable Maradona, y ganador del Oscar por Amy, pasó por el país para acompañar sus películas y recibir el Doctorado Honoris Causa. Con él hablamos en exclusiva.

—¿Cómo te sentís viniendo a Argentina y obtener este Doctorado?

—Es genial, es un honor increíble. Estoy muy contento de estar de vuelta en Buenos Aires. Estuve aquí en 2019 antes del Covid. Lo interesante es que cuando hice a Maradona, no había sido visto por muchos argentinos. Así que ahora vengo de vuelta y todo el mundo lo ha visto. Es genial venir de vuelta, la gente ha visto el filme y para mí es un honor increíble obtener este Doctorado, realmente ha sido un honor. Además de haber estado rodeado por las otras dos leyendas que tenía a mi lado (Graciela Borges, Juan Gatti) que también lo estaban recibiendo. Así que se siente muy bien. Estoy muy feliz y muy honrado.

—Seguramente muchas veces te preguntaron cuándo supiste que querías ser director de cine. Pero yo quiero saber ¿cuándo realmente te diste cuenta que eras un director de cine?

—Cuando hice mi primera película, estaba estudiando. Empecé a trabajar en películas muy joven, a los 17 años y era simplemente un gaffer. Hacía el té, cargaba el equipamiento y hacía mi camino. Estaba en la Escuela Nacional de Arte, en Londres e hice mi película de graduación en India, en el desierto, con niños de la calle, no actores. Una película muy difícil. Con muchos problemas. Y hubo un día en particular en el que estaba teniendo problemas con la actuación de uno de los actores y mi asistente me dijo mira a la mujer en el fondo, ella es muy buena. Y la miré y entendía que debía recastear mi película. Y estábamos a la mitad de la grabación. Así que paré de grabar. Llamé a todos. Y dije, bien, quiero cambiar a uno de los actores principales y voy a recastear ahora. Y todo salió genial. La mitad del equipo se fue y la mitad quedó. Y ese momento, diría, fue el momento que definió mi carrera. A veces tenes que tomar una decisión muy difícil para salvar la película. Las personas que se fueron no trabajan más en cine y las personas que quedaron todavía trabajan y muchas de ellas todavía conmigo. Son mis amigos. Mi grabador de sonido, mi camarógrafo, mi equipo, hace 25 años. Una de ellas es mi esposa. Tenemos hijos. Así que las personas que a veces tenes que tomar una decisión que no es popular, pero para la película es la mejor decisión y esa película ganó un premio en Cannes. Ganó muchos premios en todo el mundo. Y me dio la oportunidad de tener un agente y gané dinero para escribir un guion, hice mi primer filme. Creo que dirigir se trata mucho sobre confiar en el instinto, confiar en lo que viene de dentro de uno, y encontrar cuál es la solución. Siempre hay un punto así, lo tuve filmando Senna, lo tuve con Maradona también, hay un punto en que todo es muy confuso, que se generan muchas confusiones, y ese es el momento donde uno tiene que confiar en su instinto para poder lograr una decisión.