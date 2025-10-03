Magui Bravi: “Un día dije voy a hacer cine como sea y acá estamos”

Desde Adentro, dirigida por Matías Xavier Rispau, con guión de Nicanor Loreti, tiene a Magui Bravi como protagonista, en un personaje muy desafiante. Hablamos con ella para saber más de su paso por la película.

—Primero preguntarte, finalmente la vas a estrenar, ¿sensaciones?

—Hay muchos nervios, mucha ansiedad. Es una peli que, como vos bien sabés, ya tiene dos años de haberse filmado. A veces el cine tarda eso y felicidad, mucha felicidad, contenta, por fin.

—Te toca un rol exigente en todos los sentidos. ¿Cómo fue componer el personaje?

—Y si te cuento que además la filmé enteramente estando embarazada, creo que le sumamos un condimento. Cuando yo me había preparado durante un año corriendo, porque es una corredora olímpica, y justo cuatro meses antes de que empiece el rodaje me entero que estaba embarazada. Así que lo llamé a Matías, director, y al equipo, y les conté, y les dije, hay dos escenas que en cuatro meses no las voy a poder hacer. Una es una escena de sexo y la otra es la escena de la carrera. Necesito que filmemos ya. Me dijeron, estás loca, ¿cómo armamos un rodaje de acá a quince días? Y les digo, chicos, lo armo yo, me meto en producción y lo armo, lo hacemos.

—Y te dijeron que sí.

—Me dijeron que sí. En quince días estábamos rodando.

—Todos locos como vos…

—Son todos unos desquiciados igual que yo. Se hicieron esas dos escenas y cuatro meses después se filmó el resto de la película, en donde el vestuario tiene una gran tarea que es esconderlo. El vestuario estuvo buscado expresamente. De hecho, las líneas están puestas para que el cuerpo sea el que siempre vimos mío. Pero yo en ese momento ya tenía panza.

—Y después, ¿no te daba miedo? Porque el momento de embarazo es algo muy personal y conectada con tu propio cuerpo…

—Y aparte después hay una cosa, sin spoilear, de medio mujer araña, por decirlo, y fue re exigente también. Miedo no, pero sí fue muy exigente para mí, para mi cuerpo, para mi cabeza, para todo. Pero lo disfruté muchísimo porque tenía muchas ganas de hacer a Sofía. Y no me quería perder la oportunidad.

—Igual vos sos siempre esto, te pones metas, objetivos y lo haces, no importa cómo.

—Un día dije voy a hacer cine y vamos, como sea y acá estamos.

—¿Cómo surge un poco la historia, el proyecto?

—El proyecto surge de la mano de Nicanor, que me acerca el guión y me dice, te imaginé en la piel de Sofía, es un papel super físico, fíjate si te gusta. Y después entró el director, Matías, que venía de ganarse un premio en el Bars, a Mejor Director, y ya esos dos nombres a mí me encandilaron un poquito. Y después entra este gran elenco, Alejandro Fiore, Germán Baudino, y Matías Desiderio, que trabajamos mucho juntos. Y después está Emilia Mazer, y está Inés Palombo, y me pareció que en general ya era como un combo impresionante. Y ahí empezamos a buscar la fábrica, yo estoy en producción también. Empezamos a buscar la pista de atletismo, y todo se daba, viste, cuando hay una sinergia, no se puede no hacer. No había trabas. No había ningún tipo de traba, salvo, bueno, el niño.

—Pero tampoco fue una traba...

—No, tampoco fue una traba porque todo siguió para adelante, y ahí estábamos, intentando obviamente estar a la altura con un presupuesto más acotado. Y bueno, se filmó, aparecieron las arañas, apareció todo lo que tenía que aparecer, y acá estamos.