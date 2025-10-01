Lucila Gandolfo: “La obra es un tributo a Julie Andrews y un tributo a la película que marcó tantas infancias”

Llega a la Sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza (CABA) los martes 20.30hs y por solo 8 funciones el suceso teatral musical argentino Una película sin Julie con la consagrada actriz y cantante argentina Lucila Gandolfo, como absoluta protagonista de un auténtico acontecimiento artístico y cultural que sorprende a críticos y público y que rinde tributo a la gran Julie Andrews. Hablamos con Gandolfo para saber más del espectáculo.

—¿Cómo te sentís con la vuelta de este espectáculo tan icónico ya de la Ciudad de Buenos Aires, que cambias de un escenario icónico, valga la redundancia, como el Maipo, a un espacio en donde también el Paseo La Plaza alberga los musicales, los abraza?

—Casualmente me agarrás haciendo la puesta de luces, me acabo de retirar, estoy en la escalerita del costado, en la Sala Picasso, que es preciosa. Tuve la oportunidad de pisar acá hace diez años atrás con un musical también que se llamaba Dentro del Bosque y hacía la Bruja. Y acá estamos volviendo a retomar todo y con mucha emoción y con mucha ilusión, porque cada espacio propone algo nuevo y distinto, y esta sala con su especie de auditorio, donde tenés gente por todos los costados, con ese frente circular, me acerca mucho más a la platea. Así que muy feliz de volver a encarar la obra y a encararla en este espacio, que me parece que, así como los primeros fueron más íntimos, el Maipo fue hermoso, porque es una cajita de bombones, y para mí el Maipo lo hizo algo muy especial, porque yo ahí estuve en obras como Masterclass con Norma Leandro, con Enrique Pinti, y bueno, últimamente ahora con Come from Away, pero ahora este lugar también es muy bello para volver.

—Mencionabas Come from Away, pero con Una película sin Julie también estuviste viajando, ¿cómo es volver a Argentina y volver al país de uno para interpretar estos espectáculos tan bellos y tan celebrados?

—Mirá, es hermoso porque acá fue donde recibí el recibimiento inicial de la gente emocionada a la salida de la función, que me venía a abrazar y decir lo que les había provocado la obra, aunque se habían sentido identificados algunos interpelados por lo que sucedía en la obra, y que se sentían que habían transitado situaciones similares y que esto era muy sanador, así que para mí es muy importante hacerla acá, porque es mi público y es la gente con la que yo me siento identificada. Feliz de poder volver a hacerlo, y más en este año, porque hay una doble función, siempre la obra fue un homenaje a la señora Julie Andrews, y el 1 de octubre, cuando volvemos, Andrews cumple 90 años, el 1 de octubre es su cumpleaños número 90, y además este año se están celebrando los 60 años de la película La novicia rebelde, del estreno. Por eso es doblemente especial, porque es un tributo a ella y un tributo a la película que marcó tantas infancias, ¿no?, y que fue lo que a mí me llevó a querer armar esta historia, este cuento.