Morena Fernández Quinteros: “Soy de Bariloche y volví a ese momento de irme de mi lugar y de despedirme de todo eso que yo conocía”

Una de las gratas sorpresas de este año en materia cinematográfica es Verano Trippin, primera película de Morena Fernández Quinteros, protagonizada por Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna, con una participación de Lali. Hablamos con la novel realizadora para conocer detalles de la película.

—Contame ¿cómo surge este delirio?

—Me encanta.

—¿Estaban tan fumados como lo que se fuma en la película? ¿Cómo fue un poco?

—Puede ser, a ver, surge, yo soy de Bariloche, crecí en Bariloche. Me vine a vivir a Buenos Aires a los 18 años y un poco ese fue el germen de esta historia. Cuando me puse a escribir lo que sabía que iba a ser mi primera película dije, bueno, ¿a qué lugar emocional puedo volver que yo conozca y que pueda hablar sobre eso? Porque no me sentía todavía preparada para hablar de otros grandes temas que todavía estaba atravesando. Entonces volví a ese momento de irme de mi lugar y de despedirme de todo eso que yo conocía y fue el punto de partida para empezar a escribir esta historia que quería transcurra en un pueblo de la Patagonia. Y después hay una inspiración que tiene que ver con el cine que a mí me gustaba en esa época. Que tiene que ver con las películas que a mí me inspiraban que eran las stoner movies que eran siempre de aventura pero protagonizadas por varones. Entonces había algo ahí que me divertía. Y siempre son corridas y había algo de ellos que me divertía para crear un universo propio. Hubo algo cuando escribí la peli y después también cuando la empecé. Y que sea un mundo con reglas que funcione en este mundo de la película. Y así un poco nació la historia.

—Yo creo que esa es la clave. Porque uno cuando empieza a ver la película como que no entiende mucho pero una vez que ya entraste es eso…

—La película tiene una velocidad y que estás adentro en un momento. Y siento que también bueno, la intención fue que los adolescentes que son los protagonistas y la ingenuidad con la que ellas miran ese mundo que van habitando que es muy complejo y muy extraño.

—Y que le advierten siempre “che, ojo donde te metes” y ellas, nada.

—Los adolescentes se van metiendo en estos mundos que les son ajenos. Entonces también hay algo de la mirada. Siento que hay algo, digamos, la película transita con unos lugares oscuros e incluso también exagerados o ridículos. Que fue como un experimento que quise hacer.

—Una osada.

—Y porque también creo que esos poderosos que si uno los pone en la ficción digo, parecen un chiste. Entonces podemos tirar de los personajes. Hiperbolicemos todo. Fue un experimento.

—¿Y cómo fue elegirlos? ¿O ya habías pensado en escribir algunos de los personajes pensando en ellos?

—En algunos había pensado. Bueno, el proceso de Miranda y Zoe se dio naturalmente. Después Lali es una gran amiga mía de hace muchos años. Y generosa. Obviamente entiende lo que implica su participación en una ópera prima. Y lo hizo por amor. Pero también lo hizo muy divertida.

—Y corriéndose de todo lo que estamos acostumbrados a ver.

—De todo lo que estamos acostumbrados a ver de ella. Y un poco fue la propuesta. Como, bueno, divirtámonos. ¿Qué podemos inventar? Y ella me propuso, yo le dije, es una mujer que vive en su casa. Que no sale. Está despeinada. Entonces fue surgiendo así un poco con ella. Y después Juan Grandinetti también es un gran amigo. Que aparte es un actorazo. Y yo quería hacer algo con él. Entonces le propuse ese papel. Y después hicimos un casting bastante grande para encontrar a los otros personajes.