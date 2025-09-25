Comenzó el 37 Festival La Mujer y el Cine

Hasta el 28 de septiembre se desarollará la edición 37 del Festival La Mujer y el Cine en múltiples sedes de la Ciudad de Buenos Aires con entrada libre y gratuita. “Consideramos que no hay que bajar los brazos en este momento. Al contrario, es un momento que tenemos que trabajar más que nunca. Por eso también nos apoyan nuestros sponsors y nos apoyan también las sedes donde estamos trabajando y donde estamos exhibiendo. Y es increíble, pero hemos recibido más que nunca material. Tenemos varias secciones y una que no es para el público, pero sí es para las cineastas, que es el Work in Progress y que gracias a nuestra ayuda han terminado 33 películas cineastas argentinas que han concursado en festivales, que se han estrenado en las pantallas de los cines. Y este año concursan 6 películas. El cine está más vivo que nunca, y el cine lucha contra viento y marea e invita una vez más a que el espectador vaya a las salas”, dice a HOY la realizadora María Victoria Menis, parte de la organización del Festival.