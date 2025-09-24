Lara Berman: “Ser imperfecto en realidad es perfecto”

La premiada obra uruguaya El club de los perfectos, llega este sábado y domingo al Teatro Astros (CABA) con la particularidad de ser creada e interpretada por la compañía adolescente Las Ophelias. “La obra trata la idea de que ser imperfecto en realidad es perfecto, y nosotros sentíamos que necesitábamos hablar del tema, y encontramos el teatro como una muy buena manera de hacerlo. Fue un tema de necesidad, de poner estas cosas en la mesa. El Astros es un honor enorme, todo el proyecto de venir para acá, pero el Astros es un honor enorme, porque en el equipo hay una calidad humana espectacular”, cuenta a Hoy Lara Berman, productora de la obra.