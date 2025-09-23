Diana Navarro: “Siempre he deseado visitar vuestra tierra porque siempre ha sido cuna de arte”

Por primera vez en Argentina, Diana Navarro se presentará con De la Piquer a la Navarro en el Teatro El Nacional (CABA) a las 20.30 horas. Para saber más del show y sus comienzos en la música hablamos en exclusiva con Navarro.

—¿Por qué cerrar esta gira tan exitosa en Argentina?

—Porque Concha Piquer, que es el homenaje que le hago a la figura de esta artista inmensa, la ciudad donde tuvo a su hija y donde se casó fue Buenos Aires, ella tenía un amor especial por Argentina, y yo siempre he deseado visitar vuestra tierra porque siempre ha sido cuna de arte, cobijo como una madre para todos los exiliados españoles, y para mí era muy importante darme a conocer mediante ella y con el deseo de que os quedéis conmigo para siempre.

—Y hablando un poco de ese vínculo, vos tenés esta conexión que tiene que ver con esta gran artista, pero ¿por qué crees que sigue este romance entre el público argentino, el público español, la copla, algo tan tradicional?

—Más allá de todas las transformaciones que han habido en el mundo de la música y del arte. Yo creo que precisamente es porque el público argentino es un público muy musical y con muy buen gusto, entonces la música tradicional de sus ancestros la hacen suya porque suya es, y de hecho yo creo que son países hermanos y así lo sentimos, el pianista que me acompaña es Julio Aguad, el maestro Julio Awad de Buenos Aires, está en la finca de Madrid, llevo trabajando con él ya unos cuantos años y es una persona a la que adoro, y entiende la música de una manera brutal, y yo creo que ese hermanamiento y ese amor entre las dos culturas ha sido una cosa, yo creo que inherente, por las circunstancias personales, por ejemplo del maestro Valverde, que también se exhibió en Buenos Aires y fue el creador de Ojos Verdes, o Miguel de Molina, otro artista inmenso, malagueño como yo, del sur de España, entonces yo creo que esa conexión va mucho más allá de la música, llega allá a la emoción y a la audiencia.

—¿Cómo fue la selección del repertorio? ¿Cómo fuiste eligiendo cada una de las canciones para construir el show?

—Pues fue difícil y fácil a la vez, porque ya tiene más de 200 canciones en su repertorio, pero bueno, las más conocidas, Ojos Verdes, Tatuaje, Me embrujaste en tierra extraña, todas esas canciones sonarán el próximo 24 de septiembre en el Teatro El Nacional, y después, como el espectáculo se llama De La Piquera a La Navarro, pues yo traeré las neocoplas que me han dado a conocer 30 años después, aunque estoy de celebración 20 años desde que soy conocida a nivel nacional con ese trabajo que me hizo popular y que gracias a ese trabajo pues sigo trabajando hoy día, o sea que vamos a ver un repaso de las coplas más clásicas de Doña Concha y de mis canciones más emblemáticas.

—Te saco del espectáculo y de esta visita, pero ¿cuándo supiste que te querías expresar a través de la música, del arte, que cantar era lo tuyo?

—Pues yo creo que desde que tenía uso de razón, es una necesidad vital. Mi padre siempre ha cantado muy bien y en las reuniones familiares pues todo el mundo cantaba, “cantiñaba”, como se dice por aquí, y yo de pequeña pues quería ser como los demás y nunca sentí que era imposible, entonces a mí me preguntaban de chica, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía cantante, ¿no? Era como una cosa que lo tenía clarísimo. Ahora con los años, cuando he tenido la suerte de madurar, de conseguir mis sueños, pues miro atrás y me doy cuenta de lo difícil que era y de la suerte que he tenido.