Carla Quevedo y Diego Cremonesi hablan de Los Mufas

Aquellos que le den play en Disney+ a Los Mufas, suerte para la desgracia, se encontrarán con una propuesta diferente, arriesgada, con un elenco encabezado por Daniel Hendler y con participaciones de Pilar Gamboa, Diego Cremonesi y Carla Quevedo. Con los dos últimos hablamos en exclusiva para saber más de la propuesta.

—¿Qué cosas hacían cuando salían del set para evitar que la mufa se les pegue?

—Carla Quevedo: No, yo nada. O sea, no creo en el poder de la mufa, sí soy muy cabulera, pero creo en el poder de las energías positivas, no así de las negativas, así que yo no estaba preocupada. Te puedo decir que en el set había una locura absoluta, porque nosotros esta serie la filmamos hace ya más de dos años y estuvimos filmando durante el Mundial, así que te imaginarás que había mucha gente enloquecida, pero yo, en lo personal, no, no hacía nada.

—Diego Cremonesi: Es una serie muy angelada, contradictoriamente, Argentina salió campeona del mundo durante el rodaje de esta serie, así que esta serie es antimufa totalmente, pero obviamente yo como cabulero, yo no permitía que hagamos chistes sobre la mufa en un set. Eso es algo que no permitía porque, nada, nosotros como artistas sabemos que no hay nada peor para alguien que lo tilden de eso, entonces, en ese sentido yo no permitía la broma, que no se instale nada, pero no, con algunos pases mágicos y un Pugliese, Pugliese, Pugliese y alguna estampita o alguna turmalina negra en mi bolsillo, tuve un par de cosas.

—¿Cómo fue un poco entrar en este relato?

—DC: Es una historia que, si bien está planteado vos de entrada, ya cuando ves el título decís, es una comedia, vamos a ver cosas sobre la desgracia que generan algunos seres. Pero no solamente vas a ver algo sobre la desgracia que generan estos seres, sino sobre la desgracia que viven estos seres portadores de esta mala energía. En la serie está planteada la mufa como una deformación en los campos electromagnéticos de algunas personas que generan, al acercarse a otras, desgracias en estas personas. Pero que entre sí, no se repelen. Entonces, hay una búsqueda ahí, estos personajes están buscando un poco, por decirlo de algún modo, la cura a esta enfermedad, para poder reinsertarse socialmente y empezar a tener una vida más posible, luego de una vida padeciente, de toda la vida sufriendo bullying, sufriendo agresiones, sufriendo el ostracismo social. Y se da, en paralelo a la búsqueda del protagonista, de Dani Hender, que está tratando de retomar un poco las investigaciones de su padre, que era un científico que intentaba encontrar la cura de esta enfermedad. Para mí lo que está bueno de la serie es que, esto que decías, que por un lado está la comedia, pero por otro lado está el recorrido interior de estos personajes que están buscando un sentido en la vida y una forma de poder vivir mejor después de todo lo que han padecido.

—CQ: La verdad es que concuerdo con lo que dice Cremo, en todo. O sea, en mi caso, el personaje de Emma es una persona, no quiero spoilear demasiado, por eso me quedo pensando, pero que va a reunir a un grupo de mufas y a ver qué se puede hacer con ese poder. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad y toda esa capacidad de daño que tienen los mufas quizás pueda ser utilizada también a su favor. Como que ella lo que hace es volver consciente a los mufas de que tienen un gran poder, básicamente. Que puede generar mucho daño, pero bueno, también es como, bueno, ¿qué hago yo con todo este poder que tengo? Y en ese sentido me parece que es muy interesante ver esto, la capacidad de transformación y lo que uno puede hacer con lo que le he dado, por decirlo de alguna manera.

—En el mundo del espectáculo hay muchos mitos, hay gente que ha padecido esto que habla un poco, Diego, del bullying, cancelaciones, ustedes, seguro no vamos a nombrar ninguno, pero hay muchos casos, pero después de participar de la serie, ¿dijeron, la verdad, que pobre, o revisaron a esa persona desde otro lugar?

—CQ: Sí, creo que, a ver, como cualquier cuestión que genera un estigma por parte de la sociedad, digo, la mufa, si bien en la serie está tratada como algo científico, nosotros hablando mal y pronto en lo que es la Argentina, o nuestra realidad, bueno, se sabe que lo de la mufa es algo medio supersticioso, eso es lo que creería la mayoría de la gente. Pero más allá de eso, el fenómeno que se da alrededor de la persona que es mufa es que no sólo lo sufre la persona que tiene la condición, porque tiene la condición, sino por lo que se genera socialmente en torno a eso, y yo encontré un paralelismo por lo menos para la construcción de mi personaje, pensaba mucho en la salud mental, como que es algo que recién por ahí en los últimos años se ha empezado a hablar mucho más en los medios, han salido famosos a hablar de ansiedad y depresión, pero la enfermedad mental es algo que siempre se padece al cuadrado, no sólo por la enfermedad en sí, sino por la estigmatización que hay en torno a eso, y me parece que un montón, pasó con un montón de enfermedades, y también con un montón de condiciones físicas, que por ahí la persona lo sufre, no sé, en torno al bullying que vos mencionás, la persona no sufre por lo que es, no sé, pensando en los chicos, el nene que usa los anteojos, no sufre por usar anteojos, o al nene porque es demasiado flaco, demasiado gordo, demasiado alto, demasiado bajo, no sufren por la condición física que les tocó, que no es mejor ni peor, sino por lo que se genera en torno a eso por parte del grupo social. Entonces en ese sentido, sí, me parece que si bien la serie no es baja línea para nada, la serie simplemente plantea una problemática, pero sí te deja pensando, y me parece que ahí se le suma también un valor artístico, porque más que darte una respuesta, te genera preguntas, y sí, yo me quedé pensando mucho después de hacer la serie en esto y en cómo ese mismo fenómeno se da en otras situaciones sociales y en lo que es el sufrimiento, por parte de las personas que quedan marginalizadas.