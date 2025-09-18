Se estrena López, el hombre que desapareció dos veces

López, el hombre que desapareció dos veces, de Jorge Leandro Colás, se presenta desde hoy y hasta el miércoles en el cine Select, recuperando la figura de Jorge Julio López, sobreviviente de la dictadura y testigo clave contra el represor Miguel Etchecolatz, desaparecido en 2006. “Cuando iniciamos el largo camino para hacer la película no nos imaginábamos que la finalización y el estreno de la película se iba a dar en un contexto en el que unas cuantas voces, tanto desde el Gobierno nacional como desde la misma sociedad, iban a estar reivindicando el accionar de la última dictadura cívico militar. Por eso, tomamos la decisión de estrenar la película en La Plata, justamente en la semana que se cumplen 19 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, queremos aportar un granito de arena para que se vuelva a hablar del caso, para no olvidar y para seguir pidiendo justicia. Esperamos que la película permita pensar y reflexionar no sólo sobre este caso en particular sino sobre las huellas y las heridas que dejó la dictadura en todos nosotros. Por más que lo quieran ocultar, esas huellas siguen latentes hasta el día de hoy”, cuenta Colás a HOY.