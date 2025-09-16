A los 89 años murió Robert Redford

Robert Redford, el actor y director que saltó al estrellato en Hollywood con papeles en clásicos como “Butch Cassidy and the Sundance Kid” y “All the President’s Men” y que revitalizó el cine independiente estadounidense como uno de los fundadores del Festival de Cine de Sundance, murió este martes por la mañana en su casa de Utah mientras dormía.

Nacido en Santa Mónica (California) en 1936, Redford perdió a su madre a los 18 años, un golpe que marcó su juventud. Tras una etapa bohemia en Europa, se instaló en Nueva York, donde estudió arte y debutó en Broadway con Descalzos en el parque, papel que luego llevó al cine junto a Jane Fonda.

Su consagración llegó con Dos hombres y un destino (1969), donde compartió pantalla con Paul Newman. Ambos repitieron en El golpe (1973), consolidando una de las parejas más memorables de Hollywood.

Durante su carrera, Redford ganó dos premios Oscar. El primero, en 1981 como director de la película Gente corriente, mientras que el segundo fue un Oscar honorífico por su trayectoria en 2002. Además, también fue reconocido en otras ediciones con tres nominaciones: en 1974 por su papel como actor en El golpe y en 1995 como director y como mejor película por Quiz show.