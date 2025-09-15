León XIV festejó sus 70 años en el Vaticano

Miles de fieles acudieron a la Plaza de San Pedro del Vaticano con pancartas para desearle feliz cumpleaños al Papa León XIV, que cumplió 70 años este domingo. “Queridos míos, parece que saben que cumplo 70 años hoy”, dijo sonriendo al final de la tradicional oración dominical del Ángelus. “Doy gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos los que han tenido un pensamiento por mí en la oración”, expresó el Sumo Pontífice.

“Mientras compartimos sus preocupaciones, sobre todo por los tantos escenarios de guerra que desangran el mundo, le deseamos que pueda realizar sus sueños y continuar sembrando esperanza entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo”, fue uno de los saludos que recibió el Papa, en este caso, por su vicario en la diócesis de Roma, el cardenal Baldassare Reina. Rovert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad estadounidense de Chicago. Como se sabe, también tiene nacionalidad peruana por sus muchos años en la misión. Se trata del Papa más joven desde hace más de tres décadas, desde tiempos de Juan Pablo II. Vale recordar, que León XIV planea realizar sus primeros viajes internacionales, empezando por los planes de Francisco para visitar este año Turquía por el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea.