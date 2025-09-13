Capturaron al presunto asesino del activista estadounidense Charlie Kirk

A 48 horas del asesinato del activista republicano y ultraconservador Charlie Kirk, el presunto, identificado como Tyler Robinson, de 22 años y oriundo del estado de Utah, se entregó y quedó detenido.

El presidente norteamericano había sido el primero en confirmarlo en una entrevista televisiva: “Con un alto grado de certeza, tenemos bajo custodia al sospechoso del asesinato”, aseguró

Más tarde, el gobernador de Utah, el republicano Spencer Cox, indicó en una conferencia de prensa que un familiar de Robinson contactó a un amigo, quien a su vez se comunicó con las autoridades para denunciar que el joven había confesado o insinuado que él había cometido el asesinato.

La noticia del arresto llegó horas después de que el FBI y funcionarios estatales pidieran ayuda pública al publicar fotografías adicionales del sospechoso.

Según apuntaron varios medios, el Tyler fue detenido cerca del Parque Nacional de Zion, en St. George, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Orem (Utah), después de acordar con su padre que se entregara.

Tyler Robinson se había referido negativamente a la víctima antes del tiroteo, según declaró un familiar a los investigadores, algo que fue citado por el gobernador de Utah.

“Los investigadores entrevistaron a un familiar de Robinson, quien afirmó que se había politizado en los últimos años”, declaró Cox.

Robinson obtuvo una beca para asistir a la Universidad Estatal de Utah, según registros públicos y redes sociales. Un video de Facebook publicado por su madre en 2021 mostraba a Robinson leyendo una carta sobre su beca presidencial para residentes en la universidad.

Quien sería el atacante no tenía afiliación partidista y no votó en las dos últimas elecciones, según consta en el registro de votantes.

“Bueno, espero —va a ser declarado culpable, me imagino— y espero que reciba la pena de muerte”, dijo Trump. “Lo que hizo, Charlie Kirk, él era la mejor persona, no se merecía esto. Trabajó tan duro y tan bien, a todos les caía bien”.