Nuevos ataques israelíes contra hutíes en Yemen

Al menos nueve personas murieron y otras 118 resultaron heridas la jornada pasada en una nueva oleada de bombardeos efectuados por Israel contra la capital del Yemen, Saná, y la provincia septentrional de Al Jawf.

Las embestidas impactaron instalaciones militares y una gasolinera en Saná, la capital, según funcionarios yemeníes. “Sus ataques se dirigieron exclusivamente a objetivos civiles”, destacó el portavoz militar hutí. Además, añadió que la sede de dos periódicos fueron atacados, por lo que periodistas y transeúntes resultaron muertos y heridos. Esta avanzada israelí se suma a lo acontecido días atrás en Catar, contra dirigentes del grupo Hamás. Debido a esto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que propondrá sancionar a ministros israelíes extremistas y una suspensión parcial del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel.