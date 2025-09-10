Murió Charlie Kirk, referente conservador y aliado de Trump, tras un ataque armado en Utah

De acuerdo al relato del excongresista Jason Chaffetz, presente en el auditorio y entrevistado por Fox News, el ataque se produjo en plena ronda de preguntas. “La primera consulta fue sobre religión y habló unos 15 minutos. La segunda fue sobre tiradores transgénero y masivos. En ese momento se escuchó el disparo”, relató.

Un video registrado en el lugar muestra cómo Kirk se desploma en su silla tras el estruendo, lo que generó escenas de pánico entre los asistentes. La universidad emitió una alerta recomendando a la comunidad permanecer en sus hogares.

En un primer momento, se informó sobre una detención vinculada al caso, pero luego el vocero institucional Scott Trotter aclaró al New York Times que la persona arrestada no era el autor del disparo.

La vocera policial del campus, Christine Nelson, confirmó únicamente la existencia del tiroteo y el despliegue de un operativo de seguridad que incluyó agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).