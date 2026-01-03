Un incendio destruyó un histórico hotel de Uruguay

Un incendio de gran magnitud arrasó con el hotel La Castellana, ubicado en los accesos a la ciudad de Paysandú, en Uruguay, cerca de la ruta nacional N° 90.

El fuego provocó pérdidas totales en el tradicional establecimiento y dejó a varios huéspedes y trabajadores con lesiones leves, aunque todos lograron evacuar a tiempo.

Las primeras versiones indicaban que hubo una explosión en el lugar producto de un escape de gas, pero luego esa versión fue descartada. Ahora la hipótesis que se maneja es que hubo un recalentamiento del sistema eléctrico en el cielorraso.

El fuego se desató el 31 de diciembre alrededor de las 18.30 y fue controlado por los Bomberos unas tres horas después, en las vísperas de la celebración de Año Nuevo. Sin embargo, la noticia se dio a conocer en las últimas horas.

El hecho generó conmoción en la comunidad de Paysandú y encendió la alerta entre las autoridades, en medio de una temporada marcada por varios incendios en la región.