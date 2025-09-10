Macron nombró al nuevo primer ministro

Francia ya tiene nuevo primer ministro luego de la destitución por parte del Parlamento francés de François Bayrou. En las últimas horas, el presidente Emmanuel Macron nombró a Sébastien Lecornu, de 39 años y ministro de Defensa hasta hoy, como nuevo primer ministro. Macron le ha encomendado “la tarea de consultar a las fuerzas políticas representadas en el Parlamento con vistas a la aprobación de un presupuesto nacional y la construcción de los acuerdos esenciales para las decisiones que se tomen en los próximos meses”, precisó la presidencia francesa en un comunicado. Una de las claves de la promoción de Lecornu habría sido, según medios locales, su cercanía con Macron, que quería haberlo nombrado en Matignon, la sede de la jefatura del gobierno, ya el pasado diciembre, en detrimento del centrista Bayrou.

La nominación de Lecornu no está exenta de riesgos para Macron, ya que corre el riesgo de parecer insensible en un momento de creciente descontento popular y con las encuestas que muestran que los votantes desean un cambio. Su elección indica la determinación de impulsar un gobierno minoritario que se mantiene firme en su agenda de reforma económica proempresarial, bajo la cual se han recortado los impuestos a las empresas y a los ricos y se ha aumentado la edad de jubilación. La prioridad inmediata de Lecornu será forjar un consenso sobre el presupuesto para 2026, una tarea que terminó resultando fatal para Bayrou.

De esta manera, Sébastien Lecornu se convirtió en el séptimo primer ministro de Macron desde su elección en 2017. Por lo pronto, se esperan manifestaciones para esta jornada. De hecho, la Policía desplegará 80.000 agentes en todo el país, ya que las autoridades temen intentos de bloquear carreteras y estaciones de tren, así como posibles actos de violencia.