España anunció un paquete de sanciones contra Israel

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció la jornada pasada un paquete de sanciones contra Israel que incluye la consolidación del embargo de armas, el veto de entrada a funcionarios israelíes y el aumento de la ayuda humanitaria a Franja de Gaza. Según explicó el mandatario, estas sanciones nacen tras entender que el gobierno israelí está llevando adelante un “genocidio” contra el pueblo palestino. Además, señaló que la comunidad internacional no está logrando detener el “exterminio”. En contrapartida, el gobierno de Benjamín Netanyahu, respondió prohibiendo la entrada a dos ministras españolas, lo que llevó a Madrid a llamar a consultas a su embajadora en Tel Aviv. Bajo este contexto, el nuevo paso de Sánchez consolida a España como uno de los países que han adoptado medidas más contundentes contra la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.