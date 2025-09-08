Trump analiza atacar a los cárteles de la droga en Venezuela

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue militar de Washington en el Caribe para hacer frente al narcotráfico, este domingo el presidente Donald Trump arrojó un breve mensaje sobre posibles ataques contra el Cartel de los Soles dentro del territorio venezolano.

“Ya verán”, respondió el líder republicano al ser consultado sobre si evalúa ordenar ataques contra el narcotráfico en el país caribeño. Este mensaje tiene lugar días después de que el presidente norteamericano advirtiera que cualquier aeronave venezolana que represente una amenaza para las fuerzas de su país en la región será derribada, luego de que la semana pasada se registrara el sobrevuelo de cazas venezolanos sobre un buque militar estadounidense en el mar Caribe, lo que intensificó aún más las tensiones entre Washington y Caracas.

Nicolás Maduro, quien es acusado por la Justicia norteamericana de liderar el Cartel de los Soles, amenazó con una “lucha armada” si se produce una agresión militar.