Trump amenaza con derribar aviones militares de Venezuela

El presidente de EE. UU., Donald Trump, advirtió en las últimas horas con derribar aviones militares de Venezuela luego de que el Pentágono acusara a Caracas de volar dos aeronaves “cerca de un buque de la Armada de EE. UU. en aguas internacionales”.

El anuncio fue en durante una transmisión en vivo desde la Casa Blanca, en donde el mandatario norteamericano firmó una orden para el retorno del Departamento de Guerra.

Este despliegue de cazas de quinta generación se suma al imponente dispositivo naval que ya incluye tres destructores clase Arleigh Burke, un grupo anfibio y más de 4.000 soldados desplegados en aguas cercanas a Venezuela.

En la alocución, Trump afirmó que ordenó derribar las aeronaves venezolanas que se acerquen de “manera peligrosa” a buques de guerra estadounidenses en la región Caribe.

Vale recordar que el pasado martes el jefe de Estado estadounidense informó que habían atacado un “barco con drogas” que aseguró había zarpado de Venezuela. “Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que lo sacamos”, agregó. En ese ataque, 11 personas perdieron la vida.

Las autoridades estadounidenses han enmarcado este incidente en el contexto de esa operación que ha conllevado el despliegue de uno de los contingentes navales más grandes de las últimas décadas en el mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela.

La administración de Trump sostiene que dicha operación responde al aumento del tráfico de drogas desde territorio venezolano hacia Norteamérica. “Miles de millones de dólares en drogas están entrando a nuestro país desde Venezuela, las prisiones de Venezuela se abrieron para nuestro país, sus peores prisioneros están viviendo felizmente en Estados Unidos, sacamos a muchos de ellos”, puntualizó Trump.

En tanto, para hacer frente al despliegue estadounidense, Nicolás Maduro llamó al alistamiento voluntario en la Milicia Bolivariana para la defensa de la soberanía del país.