Lula llamó a una movilización popular contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, realizó ayer un llamamiento a la movilización popular contra un proyecto de ley de amnistía para los involucrados en la trama sobre el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, entre los que está el expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

“Si se vota en el Congreso, corremos el riesgo de una amnistía. Porque el Congreso, como saben, no es un congreso elegido por las comunidades periféricas”, declaró el mandatario durante una visita a una comunidad en el estado de Minas Gerais.

El proyecto que se discute en las cámaras legislativas es promovido por la ultraderecha con apoyo de sectores conservadores más moderados y en principio propone una amnistía que beneficie a quienes participaron de forma directa en el violento asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023.

El ultraderechista y otras siete personas forman parte del llamado núcleo central de la trama. Están acusados de asociación criminal e intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho.

Lula alertó contra esas maniobras y pidió que la sociedad se movilice frente a la posibilidad de que el Parlamento apruebe esa amnistía.

“La extrema derecha todavía tiene mucho poder. Por tanto, es una batalla que también debe ser librada por la ciudadanía. Por eso quiero pedirles su compromiso. Como dije, Brasil solo tiene un dueño, el pueblo brasileño. Las comunidades tienen al mejor representante: ustedes”, resaltó el jefe de Estado.

Asimismo, cuestionó asimismo a quienes abogan por la interferencia estadounidense en Brasil, calificándolos de “falsos patriotas”, sin mencionar nombres.

“Quienes hicieron campaña envueltos en la bandera nacional, diciendo que eran patriotas, ahora están envueltos en la bandera estadounidense pidiendo a Trump que intervenga en Brasil”, subrayó.

Vale resaltar que, desde el 6 de agosto, varios productos brasileños están sujetos a un impuesto del 50 por ciento para ingresar a Estados Unidos, una decisión de Trump, quien exige el fin del proceso judicial contra Bolsonaro.