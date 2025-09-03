Estados Unidos atacó una lancha procedente de Venezuela

Mientras aumentan las tensiones entre la administración Trump y el gobierno de Caracas, Estados Unidos atacó este martes un barco procedente de Venezuela que, según afirmaron, iba cargado con drogas.

El presidente Donald Trump anunció el ataque en un evento no relacionado en la Oficina Oval ayer por la tarde, precisando que el ejército había “destruido” el barco “hace unos momentos”. Añadió que su equipo había sido informado sobre el ataque por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

“El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!”, añadió.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó que esa nación realizó un “ataque letal” contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela. “Tal y como informó el presidente de los Estados Unidos hace unos momentos, hoy el Ejército de los Estados Unidos llevó a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un buque con drogas que había partido de Venezuela y que estaba siendo operado por una organización designada como narcoterrorista”, indicó Rubio en X.

EE. UU. desplegó ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear en áreas del mar Caribe cercanas a las costas de Venezuela, para combatir el tráfico de drogas que “contaminan” las calles del país norteamericano.

En respuesta, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes que su país enfrenta la que considera la “más grande amenaza que se haya visto en América” en los últimos cien años y aseguró que su nación se declararía “en armas” si “fuera agredida”.