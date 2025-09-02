Devastador terremoto en Afganistán deja más de 800 muertos

Más de 800 personas perdieron la vida en las provincias de Kunar y Nangarhar, en Afganistán, luego de que un terremoto de seis de magnitud y una profundidad de 10 kilómetros azotara el este del país. Además, las autoridades contabilizan alrededor de tres mil heridos. Una vez producido el terremoto, cientos de afganos desesperados se abrieron paso entre los escombros en busca de sus seres queridos desaparecidos, mientras los expertos ya adelantaron las labores de rescate y los helicópteros comenzaron a trasladar a los heridos a los hospitales.

Ante la magnitud de la emergencia, Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud en Kabul, solicitó ayuda internacional para afrontar la devastación causada tras el movimiento telúrico que se produjo alrededor de la medianoche, hora local. “La necesitamos porque aquí mucha gente perdió la vida y sus casas”, declararon las autoridades. Entre las operaciones de rescate, los rescatistas siguen luchando por llegar a zonas montañosas remotas, aisladas de la red móvil a lo largo de la frontera con Pakistán, donde las casas de adobe que salpicaban las laderas se derrumbaron durante el terremoto.

El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que desplegó equipos militares de rescate por toda la región afectada, con 40 vuelos que transportaron a 420 heridos y muertos. Este es considerado como el tercer gran terremoto mortal en Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder en 2021 tras la retirada de las fuerzas extranjeras, lo que provocó una drástica reducción de la ayuda en financiación internacional que constituía la mayor parte de las finanzas del gobierno. Por tanto, se prevé que el nuevo desastre agote aún más los recursos de la administración talibán de la nación devastada por la guerra, que ya lidia con crisis humanitarias, al tiempo que miles de afganos encaran la expulsión forzada desde países vecinos donde se refugiaban.

Por lo pronto, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó mediante la plataforma X que su misión en Afganistán se prepara para ayudar a las personas en las zonas devastadas por el movimiento telúrico.