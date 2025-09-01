Miles de casas sin luz por nuevos ataques rusos

Nuevos ataques rusos con drones contra instalaciones eléctricas en el norte y sur de Ucrania durante las últimas horas dejaron a casi 60.000 usuarios sin electricidad. El ejército ucraniano señaló que Rusia lanzó 142 drones, donde las fuerzas de defensa aérea de Ucrania lograron derribar 126 de ellos. “Tan pronto como los trabajadores de la energía reciban el permiso de los militares y de los servicios de rescate, comenzarán de inmediato a inspeccionar el equipo y realizar trabajos de reparación de emergencia”, señalaron las autoridades. La más afectada fue la ciudad portuaria de Chornomorsk, en las afueras de Odessa, uno de los tres puertos ucranianos que operan dentro de un corredor marítimo que conecta el Mar Negro con el Mediterráneo. Allí también resultaron dañadas viviendas y edificios administrativos, señaló Oleh Kiper, gobernador de la región de Odessa.