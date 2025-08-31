Refuerzan la vigilancia de Bolsonaro por riesgo de fuga

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) Alexandre de Moraes ordenó a la Policía Penal del Distrito Federal de Brasilia que despliegue un dispositivo de vigilancia en el domicilio del expresidente Jair Bolsonaro por posible fuga del dirigente ultraderechista.

Moraes, instructor del caso, determinó que las autoridades registren todos los vehículos que salen de la residencia del exmandatario en la capital y que le informen sobre los conductores y los pasajeros de los mismos.

Además, ordenó el monitoreo del área externa de la residencia, donde el expresidente (2019-2022) cumple prisión preventiva desde inicios de agosto.

Un informe reciente de la policía indica que Bolsonaro podría fácilmente “saltar el muro que separa la finca del expresidente de la continua y desplazarse en coche hasta la Embajada de Estados Unidos para pedir asilo”.

“Otra decisión ilegal, paranoica, y que invade la vida privada de las mujeres de la casa de Bolsonaro. Una humillación para Michelle (esposa de Jair), para Laura (su hija), que es menor, y para un expresidente de la república honesto e inocente”, reaccionó en X Flavio Bolsonaro, hijo mayor del exjefe de Estado.

Actualmente, Bolsonaro se encuentra en su hogar con una tobillera electrónica y bajo arresto domiciliario, aguardando el inicio del juicio por su presunta participación en la fallida conspiración golpista que tuvo lugar después de la victoria del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, en las elecciones de 2022.