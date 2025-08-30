Lula apunto contra Bolsonaro y afirmó que deberá “probar su inocencia”

El presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó este viernes que su antecesor, Jair Bolsonaro, deberá “probar su inocencia” ante la fase final del juicio por un presunto intento de golpe de Estado que comenzará el próximo martes en la Corte Suprema brasileña.

El mandatario sostuvo que Bolsonaro debe demostrar que son falsas las acusaciones que lo vinculan con un plan para anular los resultados de las elecciones de 2022, que llevaron al actual mandatario al poder.

“Si cometió un crimen será castigado y si no lo cometió será absuelto y la vida continúa; es así como las cosas deben funcionar en Brasil”, declaró.

Lula añadió que es el “comportamiento” y no la “figura” política de Bolsonaro lo que está siendo juzgado y dijo que esto se hará “con base en los autos” y en las investigaciones realizadas por la Policía Federal.

Por otra parte, el mandatario dijo que no verá la retransmisión del juicio porque tiene “mejores cosas que hacer”.