Nuevo ataque ruso hacia Kiev

Al menos 18 civiles muertos, incluidos cuatro niños, dejó el día de ayer el mayor ataque ruso contra la capital ucraniana Kiev en semanas. Además, decenas de personas resultaron heridas y la infraestructura se vio fuertemente afectada. De hecho, las embestidas causaron incluso daños en el Consulado británico y en la sede de la Unión Europea. “Estos misiles y drones de ataque rusos son una clara respuesta a todos los que durante semanas y meses han estado llamando a un alto el fuego y a diplomacia real en el mundo. Rusia elige los misiles balísticos en vez de la mesa de negociación. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra”, sostuvo el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Además, pidió nuevas sanciones contra Rusia para hacerle rendir cuentas, en vista de que “todos los plazos se han vencido” y “docenas de oportunidades para la diplomacia han sido arruinadas”.