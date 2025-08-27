Estados Unidos aumenta su presión sobre Venezuela

El gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump, ordenó el despliegue de más buques de guerra al sur del Caribe para la próxima semana. El nuevo movimiento forma parte de la iniciativa de Washington de frenar el flujo de drogas hacia su país. Tras darse a conocer esta noticia, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió que a su nación “no la toca nadie”.

Entre los nuevos navíos que serán desplegados en la región se encuentran el USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, según aseguraron dos fuentes informadas sobre el nuevo movimiento de Washington. El aumento del despliegue apunta a abordar las amenazas a la seguridad nacional estadounidense, procedentes de “organizaciones narcoterroristas” especialmente designadas en la región. Esta información se da a conocer después de que la semana pasada Trump ordenara desplegar tres buques destructores, con alrededor de 4.500 soldados a bordo, incluidos 2.200 infantes de marina, en aguas cercanas a las costas venezolanas.

En medio de estas tensiones, Maduro indicó que a su país “no lo toca nadie” y aseguró que fueron activadas todas “las fuerzas y el poder nacional para defender al territorio venezolano de las amenazas ilegales, inmorales y criminales del imperio de los Estados Unidos”. “Esta tierra no la toca nadie, yo te lo juro, esta tierra no la toca nadie, esta tierra es sagrada, bendecida y es la tierra de los libertadores”, sentenció. Vale recordar, que Caracas y Washington no mantienen sus relaciones diplomáticas desde 2019. De hecho, Estados Unidos también duplicó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro.

Ante la sentencia de Trump de vincular el Cartel de los Soles con Venezuela, el mandatario colombiano Petro también salió al cruce. El mismo, aseguró que el Cartel de los Soles “es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”. En la misma línea que Gustavo Petro, el movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador, cuyo líder es el expresidente Rafael Correa, tildó el lunes al Cartel de los Soles de una “farsa mediática”.