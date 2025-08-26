Habrá nuevas reuniones entre Ucrania y Estados Unidos

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció en la jornada pasada que habrá contactos con el enviado de Washington para Ucrania, Keith Kellogg, y a finales de esta semana tendrá lugar una reunión entre delegaciones de Ucrania y Estados Unidos para abordar la situación ante unas posibles conversaciones de paz con Rusia. El objetivo es “desarrollar los preparativos ante la posibilidad de un futuro encuentro con la parte rusa”, dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev. En la comparecencia, el presidente ucraniano recordó los contactos que su gobierno ha mantenido en los últimos días con sus aliados, después de la cumbre en la que participó en Washington hace una semana con el presidente estadounidense Donald Trump y varios líderes europeos y de la OTAN. “Me gustaría comprender si los rusos están dispuestos para la configuración que se propuso en Estados Unidos y fue apoyada por Ucrania en presencia de los líderes europeos”, aclaró.