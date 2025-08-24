Zelensky reiteró que Ucrania no entregará su tierra a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, emitió un mensaje en el marco del Día de la Bandera en el que aseguró que su país no entregará territorio alguno a Rusia.

“Esta bandera es la meta y el sueño de muchos de nuestros compatriotas en los territorios temporalmente ocupados. Ellos la protegen y mantienen a salvo porque saben que no entregaremos nuestra tierra al ocupante”, afirmó Zelensky en su cuenta de X.

El mensaje se produjo después de que la región de Sumy sufriera ataques enemigos durante la noche del viernes, afectando los municipios de Novoslobodsky y Vorozhbyansky, según informó el Servicio Estatal de Emergencias.

Durante una rueda de prensa en Kiev el viernes, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, explicaron los principales desafíos y prioridades diplomáticas ante una posible resolución del conflicto que enfrenta a ambos países desde 2022.

“Será esencial contar con garantías de seguridad sólidas y eso es lo que estamos tratando de definir ahora”, afirmó el secretario general.